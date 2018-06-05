







В детском оздоровительном лагере “Сказка” Волжского трубного завода (входит в Трубную металлургическую компанию) празднично отметили открытие 30-ого юбилейного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжественную линейку собрались 300 школьников, которые отдохнут и поправят здесь здоровье в июне. Всего летом сюда съедутся около 1360 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.









«Сегодня замечательный день. За эти 30 лет прошло 120 смен и более 40 тысяч ребят смогли найти здесь друзей и весело провести время. Волжский трубный завод и ваши родители ежегодно представляют вам возможность для комфортного и приятного летнего отдыха. Пусть и для вас «Сказка» станет местом, куда хочется возвращаться», - обратился к ребятам управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Ярко, музыкально и красочно. Именно так отмечают начало лета в «Сказке». Как рассказала директор лагеря Татьяна Сундукова, у детей и педагогов замечательное настроение. Их ждут тематические смены - «Юбилейная», «Чемпионат», «Дружбоград», «Корпорация детства». При этом каждая будет иметь свои отличительные особенности.









Старший пионерский вожатый Алексей Тищенко работает в «Сказке» уже восьмое лето. «Атмосфера здесь такая, что хочется возвращаться. Здесь масса эмоций благодаря замечательным детям и профессиональным педагогам. Мы много поём, много танцуем, проводим интеллектуальные игры. Скучать некогда», - считает Алексей.

В «Сказке» отдыхают дети из всех районов региона, путевки сюда с удовольствием приобретают волжские, волгоградские предприятия и частные лица. За последние шесть лет более 400 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, отдохнули в «Сказке» в рамках благотворительной программы ВТЗ. За такое тесное сотрудничество в адрес руководства завода на праздничной линейке прозвучали слова благодарности от председателя Правления Волжского городского благотворительного детского фонда Татьяны Ворониной. Уже не первый раз по путевке, выделенной заводом Волжскому городскому благотворительному детскому фонду, в «Сказку» приехала Анастасия Олару. Ей 14 лет и этот сезон, к её большому сожалению, будет последним: «Мне нравится здесь дружелюбная атмосфера, я обожаю этот лагерь. Здесь все по плечу – если мы загораемся желанием что-то сделать, обязательно получается». Именно Настя открывала прекрасным пением юбилейный концерт.









Появились новые друзья у Жени Гусева, чьи родители работают на ВТЗ. Как пояснил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, «Сказка» - лишь один из элементов огромной социальной программы, которую реализует Трубная Металлургическая Компания. «У нас прекрасная медсанчасть, спортивный комплекс «Бирюза», наши работники могут отдыхать в Сочи, Архызе, санаториях КМВ», - отметил Сергей Четвериков.

Волжские трубники традиционно прилагают максимум усилий, чтобы отдыхать детям в лагере было комфортно. Специалисты по дератизации провели обработку местности и строений от грызунов и насекомых. Благоустроенная территория, уютные корпуса и комнаты, современные спортплощадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Уже готов к работе открытый бассейн с современной системой очистки. На дорожках с обновленным покрытием можно кататься на роликах.

Очередное «сказочное» лето открыто!