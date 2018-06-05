В Волгоградской области на завышении цен к ЧМ-2018 пыталась заработать каждая шестая гостиница

Около 190 гостиниц было проверено управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области в рамках регулирования стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением матчей ЧС-2018. Из них в 33 гостиницах выявлены случаи завышения предельно установленных цен, 20 гостиниц оказывали услуги без свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. По итогам контрольно-надзорной деятельности возбуждено 201 дело об административном правонарушении, в том числе, по ст.ст. 14.6., 14.8., 14.39. КоАП РФ. По итогам рассмотрения дел вынесено 136 постановлений о привлечении к административной ответственности. Управлением также подано 9 исков в защиту неопределённого круга лиц к организациям, предоставляющим гостиничные услуги. 4 иска были рассмотрены судом и удовлетворены в полном объёме, по 5 исковым заявлениям были заключены мировые соглашения.

Между тем, владельцев квартир никто не ограничивает в желании сдать жилье во время ЧМ-2018 подороже. До недавнего времени рекорд по цене на квартиру-студию принадлежал собственнику, который предлагает воспользоваться жильем за 250 тысяч рублей в сутки. Однако его уже «переплюнул» собственник дома, который выставил еще более шокирующую цену – почти полмиллиона рублей за сутки.



