







В проведении праздничного мероприятия – речной прогулки по Волге на теплоходе «Москва», приуроченного к международному дню защиты детей, впервые приняли участие волонтеры АО «КАУСТИК».Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в этот день на борту теплохода собрались более восьмидесяти ребят разного возраста. Эти дети находятся под наблюдением специалистов ГУЗ «Детская поликлиника № 16», по инициативе которого и при поддержке «КАУСТИКа» это увлекательное путешествие состоялось.

Волонтеры предварительно организовали закупку, доставку, расфасовку всего необходимого. Сладости, соки, свежую выпечку, а также канцелярские принадлежности предоставили торговые организации и частные образовательные учреждения Красноармейского района, оказывающие не первый год спонсорскую помощь в организации благотворительного мероприятия. Устроители праздничного торжества подготовили интересную и занимательную программу. Веселые игры, нанесение аквагрима, встреча со сказочными героями помогли детворе и их родителям получить заряд хорошего, бодрого летнего настроения, а также найти новых друзей, в том числе и среди волонтеров.

«Мы с радостью участвовали в организации праздника для ребят и их родителей. Приятно было видеть улыбки на их лицах, слышать слова благодарности», - отметила координатор волонтерского движения «КАУСТИКа» Олеся Григорьева.

Напомним, добровольческое движение волонтеров АО «КАУСТИК» создано в марте этого года. Несмотря на «юный возраст» отряда, в копилке добрых дел волонтеров уже несколько проведенных акций – помощь контактному зоопарку в Красноармейском районе, высадка деревьев на Севастопольской набережной, уборка территории приюта для бездомных животных, который находится здесь же, в самой южной части города – родном для волонтеров районе.