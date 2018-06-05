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Происшествия
 06.06.2018 10:48

В Волгоградской области "вежливый" водитель сбил женщину

Женщина пострадала в аварии в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ  МВД России по Волгоградской области, во вторник  на Бульваре Профсоюзов 48-летний водитель “Lifan Solano” сбил  35-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому переходу. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в  медучреждение. Водитель с места происшествия скрылся. Правда,  перед этим он оставил свой номер телефона пострадавшей.  

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...

Общество 06.06.2018 13:26

В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из Англии Яхта известного британского мецената, продюсера и путешественника  Грэма Кентслея "бросила якорь" в Волгограде на время ЧМ-2018. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-секретарь федерации парусного спорта Волгоградской области Андрей Труфанов, в конце апреля яхта “Sharlyn” вышла в поход “От Дуная до Волги” из Болгарского Созополя. Она стала первой британской яхтой,  “открывшей” российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, прошедшим под Крымским мостом. Это произошло накануне церемонии его открытия. Ожидается, что  путешественник  посетит  все матчи ЧМ-2018, которые пройдут на “Волгоград-Арене”. Затем он примет участие в 35 регате “Кубок Нижней Волги”, которая финиширует в июле в Астрахани.  Отметим, что  самого...
Прочитана: 730 раз
Общество 06.06.2018 13:22

В Волгограде появилось мороженное "ПУТИНА" в патриотичной упаковке Мороженное "ПУТИНА" поступило в продажу в магазины Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" жители поселка Аэропорт, вафельные стаканчики с шоколадным лакомством сразу бросаются в глаза из-за яркой упаковки, на которой под российским триколором выведено имя, известное, без преувеличения, каждому жителю РФ. Купить такое мороженное можно в местном магазине всего за 15 рублей. Покупатели поделились с редакцией фотографией такого "президентского" мороженного, правда, не сообщили, насколько быстро оно раскупается. Также остался неизвестным и производитель шоколадного деликатеса. Сам Владимир Путин, как известно, предпочитает мороженное производства Кореновского молочного комбината. Его продукцию глава государства попробовал во время посещения авиасалона "МАКС" в...
Прочитана: 199 раз
Экология 06.06.2018 12:55 (Обновлено: 06.06.2018 13:21)

В Волгограде чиновников обязали придумать способ вывоза мусора с острова Сарпинский В управлении Росприроднадзора подтвердили факты, изложенные в публикации «Высоты 102»,  о захламлении острова Сарпинский отходами и бытовым мусором. Как сообщили информагентству в ведомстве, твердые коммунальные отходы, которые образуются на острове, должны размещаться на ближайшем полигоне, эксплуатируемом ООО «Комус»,  в Светлоярском районе Волгоградской области. Однако, по информации комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области, в настоящее время договоров на вывоз отходов с территории острова со специализированной организацией не имеется. Причиной этого является отсутствие технической возможности транспортных средств, вывозящих мусор, для заезда на паромную переправу, говорится в ответе управления. Информация о ранее выявленных свалках на территории острова тем...
Прочитана: 2178 раз
Происшествия 06.06.2018 12:48

На жительницу Котельниково, несколько раз ударившую  ножом мужа, заведено уголовное дело. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник в райбольницу Котельниково доставили 27-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением живота. Как оказалось,  травму котельниковцу нанесла его 34-летняя супруга. Это произошло во время ссоры, вспыхнувшей после застолья с горячительными напитками. После этого женщина сама вызвала врачей.  Известно, что у нее уже есть несколько судимостей. Сейчас ей грозит до восьми лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.
Прочитана: 494 раз
Общество 06.06.2018 12:47

В детском оздоровительном лагере Волжского трубного завода «Сказка» открылся 30-ый юбилейный сезон В детском оздоровительном лагере “Сказка” Волжского трубного завода (входит в Трубную металлургическую компанию) празднично отметили  открытие 30-ого юбилейного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжественную линейку собрались 300 школьников, которые отдохнут и поправят здесь здоровье в июне. Всего летом сюда съедутся около 1360 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.   «Сегодня замечательный день. За эти 30 лет прошло 120 смен и более 40 тысяч ребят смогли найти здесь друзей и весело провести время. Волжский трубный завод и ваши родители ежегодно представляют вам возможность для комфортного и приятного летнего отдыха....
Прочитана: 211 раз
Происшествия 06.06.2018 12:17

Нетрезвый мужчина попал под колеса авто в Котельниковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник вечером на 197 километре дороги “Волгоград-Сальск-Тихорецк” 40-летнего мужчину сбил неизвестный водитель, который скрылся после ДТП. Пешеход получил травмы. Затем пострадавший сам, на попутках, добрался до больнице в Котельниково, где его госпитализировали. 
Прочитана: 420 раз
Расследования 06.06.2018 12:17

Уголовное дело о присвоении денег, совершенном с использованием служебного положения, возбуждено в отношении гендиректора фирмы, вывозящей мусор на территории Ольховского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, во время проверки выяснилось, что в прошлом году руководитель брал из кассы деньги на покупку дорогих запчастей. И сдавал в бухгалтерию фиктивные товарные чеки. Известно, что машина, для  которой, якобы, покупались детали, была на гарантии. Да и ремонт ей  не требовался. Ущерб, нанесенный организации, составил около 200 тысяч рублей. Теперь гендиректору грозит до шести лет тюрьмы. Уголовное дело расследуют сотрудники СО ОМВД России по Ольховскому району. ...
Прочитана: 420 раз
Экономика 06.06.2018 12:02

В Волгограде налоговики уличили "Красный Октябрь" в неуплате 331 млн рублей налогов Незаконную схему ухода от уплаты налогов на сумму 331 миллион рублей выявили налоговые органы на АО "ВМК "Красный Октябрь" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС по региону, арбитражный суд Волгоградской области и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили обоснованность претензий налоговиков. Так, неуплата в бюджет налога на прибыль в размере 331 миллиона рублей была выявлена в ходе контрольных мероприятий. Из этой суммы, по данным УФНС, 298 миллионов должны были поступить в бюджет Волгоградской области. Суть схемы заключалась в умышленном увеличении расходов на суммы процентов и курсовых разниц по кредиту, фактически не используемому для осуществления деятельности предприятия. Кроме...
Прочитана: 617 раз
Общество 06.06.2018 11:09

Жители Волгограда жалуются на неуловимого ветеринара-«вампира»Приезд по вызову на дом женщины-ветеринара обернулся для некоторых жителей Волгограда потерей крупных сумм денег и серьезным ущербом для здоровья, а то и смертью домашних питомцев. В редакцию ИА «Высота 102» обратились сразу несколько хозяев собак и кошек, которые надеялись на помощь квалифицированного специалиста, а в итоге лишь потеряли время и немалые средства. Причем речь идет о десятках тысяч рублей. Так, волгоградка по имени Мария сама не поняла, как раскошелилась на 41 тысячу рублей. «Дело было ранним утром, у моей кошки были проблемы с родами, я очень переживала и была в полуобморочном состоянии. Приехавшая по вызову ветеринар произвела какие-то странные...
Прочитана: 1354 раз
Общество 06.06.2018 11:00

Волонтеры «КАУСТИКа» помогли организовать праздник для детей с ограниченными возможностями на борту теплохода В проведении праздничного мероприятия – речной прогулки по Волге на теплоходе «Москва», приуроченного к международному дню защиты детей, впервые приняли участие волонтеры АО «КАУСТИК».Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в этот день на борту теплохода собрались более восьмидесяти ребят разного возраста. Эти дети находятся под наблюдением специалистов ГУЗ «Детская поликлиника № 16», по инициативе которого и при поддержке «КАУСТИКа» это увлекательное путешествие состоялось.  Волонтеры предварительно организовали закупку, доставку, расфасовку всего необходимого. Сладости, соки, свежую выпечку, а также канцелярские принадлежности предоставили торговые организации и частные образовательные учреждения Красноармейского района, оказывающие не первый год спонсорскую помощь...
Прочитана: 272 раз
Общество 06.06.2018 10:58

Около 190 гостиниц было проверено управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области в рамках регулирования стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением матчей ЧС-2018. Из них в 33 гостиницах выявлены случаи завышения предельно установленных цен, 20 гостиниц оказывали услуги без свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. По итогам контрольно-надзорной деятельности возбуждено 201 дело об административном правонарушении, в том числе, по ст.ст. 14.6., 14.8., 14.39. КоАП РФ. По итогам рассмотрения дел вынесено 136 постановлений о привлечении к административной ответственности. Управлением также подано 9 исков в защиту неопределённого круга лиц...
Прочитана: 366 раз
Астрахань 06.06.2018 10:46

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава регионального минспорта Максим Фидуров приняли решение подарить свои пригласительные билеты, выделенные оргкомитетом FIFA «Россия-2018», известным астраханским спортсменам. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Будет правильнее, если на главное футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене», – заявил Александр Жилкин. Свой пригласительный глава региона лично передал ветерану футбола Александру Данилову – бывшему игроку «Волгаря», который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 год. Еще два билета достались игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Это...
Прочитана: 463 раз
Общество 06.06.2018 08:22

Представитель FIFA назвал стадион "Волгоград Арена" фантастическим Стадион «Волгоград Арена» посетил накануне вечером председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович вместе с директором департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом и губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, Аркадий Дворкович отметил позитивные изменения в облике Волгограда: «Мы проехали от аэропорта до стадиона, и хочу высказать благодарность руководству региона за титаническую работу по приведению города в порядок — он выглядит по-другому. Конечно, никогда не надо останавливаться, еще многое предстоит сделать, но то, что мы видели, уже очень хорошо», — подчеркнул Аркадий Дворкович по итогам осмотра объектов. Он также отметил,...
Прочитана: 2213 раз
Спорт 06.06.2018 04:45

Аравийцы и египтяне на "Волгоград Арене" поборются за выход из "российской" группы Матч сборных Саудовской Аравии и Египта на стадионе "Волгоград Арена" станет заключительным в группе А чемпионата мира по футболу. Некоторые спортивные журналисты называют эту группу "российской" из-за участия в ней национальной сборной страны, принимающей ЧМ-2018. Аравийцы и египтяне к моменту выхода на футбольное поле стадиона в Волгограде уже успеют встретиться со сборной России в групповых матчах, которые пройдут в день открытия чемпионата в столичных Лужниках, а затем на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Чем примечательны оба соперника, и на какой футбол они способны - в материале ИА "Высота 102". САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Соколы...
Прочитана: 2916 раз
Происшествия 05.06.2018 21:28

Ребенок пострадал в дорожном инциденте в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что в 18:50 напротив дома № 8 по улице Костюченко, в микрорайоне Водстрой,  49-летний водитель “ВАЗ-2107” сбил 8-летнего школьника. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мальчик с черепно-мозговой травмой госпитализирован в БСМП №7. 
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