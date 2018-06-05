Об этом сообщает ИА «Астрахань 24» Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава регионального минспорта Максим Фидуров приняли решение подарить свои пригласительные билеты, выделенные оргкомитетом FIFA «Россия-2018», известным астраханским спортсменам.

«Будет правильнее, если на главное футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене», – заявил Александр Жилкин.

Свой пригласительный глава региона лично передал ветерану футбола Александру Данилову – бывшему игроку «Волгаря», который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 год. Еще два билета достались игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Это лучший игрок МФК «Южный» Калбали Мурсалов и лучший вратарь чемпионата из клуба «Барсы» Сергей Марчуков. Они увидят матч Англия – Тунис, который пройдёт в Волгограде 18 июня. Четвертый бесплатный билет подарили лучшему бомбардиру чемпионата Астраханской области по футболу Владиславу Шульгину. 28 июня Шульгин отправится в Волгоград на матч Япония – Польша.



