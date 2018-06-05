



Стадион «Волгоград Арена» посетил накануне вечером председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович вместе с директором департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом и губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, Аркадий Дворкович отметил позитивные изменения в облике Волгограда: «Мы проехали от аэропорта до стадиона, и хочу высказать благодарность руководству региона за титаническую работу по приведению города в порядок — он выглядит по-другому. Конечно, никогда не надо останавливаться, еще многое предстоит сделать, но то, что мы видели, уже очень хорошо», — подчеркнул Аркадий Дворкович по итогам осмотра объектов. Он также отметил, что стадион с благоустроенной территорией вокруг стал новым местом притяжения. Что касается самого спортивного объекта, то сейчас там завершаются последние приготовления: «Есть уверенность, что до конца этой рабочей недели все будет сделано. Подрядчики все услышали, руководство региона все держит под контролем».

Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит также поблагодарил руководство региона за проделанную работу: «Я наблюдал за Волгоградом последние три года, за всеми изменениями: появились аэропорт, шоссе, музей, парки, этот фантастический стадион. Мы готовы принять здесь чемпионат. Надеюсь увидеть полные трибуны».

Андрей Бочаров подчеркнул, что область, город в целом к проведению ЧМ готовы, все поставленные задачи регион выполнил в полном объеме. И большое значение приобретает вопрос наследия чемпионата мира: «Большое внимание мы уделяем наследию, которое останется после ЧМ, его использованию в интересах жителей и гостей Волгоградской области». Он также отметил, что развитие города и области продолжится и после мирового футбольного первенства: «Намечен еще ряд планов по развитию города, общественных пространств. Уверен, что после окончания чемпионата мы будем такими же темпами продолжать эту работу».



