







Матч сборных Саудовской Аравии и Египта на стадионе "Волгоград Арена" станет заключительным в группе А чемпионата мира по футболу. Некоторые спортивные журналисты называют эту группу "российской" из-за участия в ней национальной сборной страны, принимающей ЧМ-2018. Аравийцы и египтяне к моменту выхода на футбольное поле стадиона в Волгограде уже успеют встретиться со сборной России в групповых матчах, которые пройдут в день открытия чемпионата в столичных Лужниках, а затем на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Чем примечательны оба соперника, и на какой футбол они способны - в материале ИА "Высота 102".





САУДОВСКАЯ АРАВИЯ





Соколы или "азиатские бразильцы" - так называют игроков сборной Саудовской Аравии ее поклонники и верные болельщики. Команда с Аравийского полуострова является трехкратным обладателем Кубка Азии, однако впервые смогла квалифицироваться на чемпионат мира по футболу только в 1994 году, где сумела дойти до 1/8 финала. Это был лучший показатель на турнире мирового уровня. На два последних чемпионата мира - в 2010 и 2014 годах - сборная одной из самых богатых стран мира и вовсе не смогла пробиться. Спортивные аналитики называют эту команду непредсказуемой.





Сборная Саудовской Аравии: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)





Главный тренер - Хуан Антонию Пицци. Этот бывший испанский форвард аргентинского происхождения возглавил сборную Саудовской Аравии в ноябре 2017 года.

- Хуан Антонию Пицци. Этот бывший испанский форвард аргентинского происхождения возглавил сборную Саудовской Аравии в ноябре 2017 года. Капитан - Усама Хавсави. Он играет на позиции защитника в сборной и в клубе "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда.

- Усама Хавсави. Он играет на позиции защитника в сборной и в клубе "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда. Лучший бомбардир - Маджид Абдулла. Саудовский футболист, нападающий за свою карьеру в 147 матчах за сборную забил 67 мячей в ворота соперников.

- Маджид Абдулла. Саудовский футболист, нападающий за свою карьеру в 147 матчах за сборную забил 67 мячей в ворота соперников. Мохаммад Эл Сахлави (нападающий "Аль-Наср") стал лучшим игроком квалификации в Азии. Он забил 16 голов, еще 4 его удара пришлись в каркас ворот. По системе гол+пас он лучший в Азии.

Салман аль-Фарадж - полузащитник клуба "Аль-Хиляль" и сборной Саудовской Аравии - лучший в Азии по суммарному числу отборов (78/49), эффективность его попыток составила 63%.

Наваф аль-Абед, играющий на позиции нападающего в сборной и клубе "Аль-Хиляль", вынудил соперников совершить на нем 34 фола (3.3 за матч), он заработал 3 пенальти для своей команды.

Саудовская Аравия из 44 голов 16 (36%) забила в последние 15 минут матча.

Саудовская Аравия 4 гола (27% от общего числа) пропустила после ударов из-за пределов штрафной.

В играх квалификации сборная этой страны заработала 8 пенальти (больше всех в Азии), все реализовала.

Саудовская Аравия позволила сопернику завершить ударами лишь 8% быстрых атак, команда после контратак пропустила лишь 1 гол из 10 с игры.

Саудовская Аравия проводит за матч лишь 13 быстрых атак - меньше всех в Азии.

Точность передач Саудовской Аравии составляет 87%, в минуту владения команда отдает 16.1 точный пас.

Игроки Саудовской Аравии выполняют 18 успешных обводок, эффективность дриблинга составляет высокие 62%.





ЕГИПЕТ





Сборная этой страны - единственная, кому удавалось завоевать Кубок Африки три раза подряд. Всего на счету команды Египта семь побед в Кубке африканский наций. Однако на мировом турнире успехи этой сборной очень скромные - выступление на ЧМ-2018 в России будем третьим в истории команды после 28 летнего перерыва.





Сборная Египта: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)





Главный тренер - Эктор Купер. Этот аргентинский специалист известен тем, что дважды подряд выводил "Валенсию", которую когда-то тренировал, в финал Лиги чемпионов УЕФА (2000 и 2001). Он также работал в итальянских "Интере" и "Парме", тренировал сборную Грузии и греческий "Арис".

- Эктор Купер. Этот аргентинский специалист известен тем, что дважды подряд выводил "Валенсию", которую когда-то тренировал, в финал Лиги чемпионов УЕФА (2000 и 2001). Он также работал в итальянских "Интере" и "Парме", тренировал сборную Грузии и греческий "Арис". Капитан - Эссам аль-Хадари (вратарь). Он рекордсмен среди всех действующих футболистов в мире по количеству матчей за национальную сборную.

- Эссам аль-Хадари (вратарь). Он рекордсмен среди всех действующих футболистов в мире по количеству матчей за национальную сборную. Лучший бомбардир - Хусам Хасан. Это один из самых титулованных игроков в истории футбола, входит в десятку лучших футболистов Африки XX века. На его счету 68 голов в 169 матчах.

- Хусам Хасан. Это один из самых титулованных игроков в истории футбола, входит в десятку лучших футболистов Африки XX века. На его счету 68 голов в 169 матчах. Мохаммед эль-Ненни - полузащитник лондонского "Арсенала" и национальной сборной Египта - единственный футболист, принявший участие во всех матчах квалификации. Опорный полузащитник входит в тройку лучших футболистов Африки по числу выполненных передач - 446 (90% точных).

Абдалла Эль-Саид - лидер сборной Египта по числу ключевых передач - 23. Атакующий полузащитник в среднем за матч выполнял 4.1 ключевые передачи. По общему числу обострений Эль-Саид входит в пятерку лучших футболистов Африки.

Мохаммед Салах - нападающий клуба "Ливерпуль" и сборной Египта. Салах самый лучший бомбардир африканской квалификации - 5 результативных ударов. Футболист атакующего блока - лидер Египта по числу ударов в квалификации (17), принял участие в 7 голевых атаках команды из 12 в цикле.

При относительно небольшом времени владения мячом (52%) сборная Египта входит в пятерку лучших команд Африки по качеству и количеству выполняемых передач. В матче отборочного цикла египтяне в среднем отдавали 491 передачу с общей точностью 83%. Точность передач сборной Египта наряду с Ганой самая высокая в Африке.

Сборная Египта эффективно проводит быстрые атаки - ударами завершаются 16% из них. В матчах отборочного цикла египтяне провели 4 голевые атаки.

Сборная Египта одна из самых дисциплинированных команд Африки. В среднем египтяне совершают лишь 13 нарушений правил за матч. Среднее число желтых карточек за игру - 0.6.

Сборная Египта - абсолютный лидер Африки по скорости игры в пас. В минуту владения мячом египтяне отдают 15.1 точных передач. быстрая и точная игра в пас позволяет команде избегать борьбу.

Сборная Египта четверть своих голевых атак в рамках отборочного цикла провела в первые 15 минут матчей.

Прогнозы и ставки





Сборную Саудовской Аравии многие называют самой слабой в группе А. Во многом зрелищность поединка, который пройдет 25 июня на стадионе "Волгоград Арена" , во многом будет зависеть от того, как команды покажут себя в предыдущих матчах. Именно от "цены" последней игры, сможет ли ее исход повлиять на расстановку сил в группе, и будет зависеть уровень накала страстей на поле "Волгоград Арены". Что же касается исхода поединка, то букмекеры отдают предпочтение египтянам.

Начало игры в 17.00.



