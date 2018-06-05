Волгоградский облсуд продлил срок заключения черному риэлтору

Осужденному за мошенничество жителю Волжского Дмитрию Кочетову ужесточили наказание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ранее Дмитрия Кочетова и Сергея Голубинцева городской суд Волжского признал виновными в серии мошенничеств. Под видом кредиторов они давали объявления о предоставлении займов под залог. Далее они обманом убеждали своих клиентов, для “упрощения процедуры” оформить сделку купли-продажи квартиры вместо договора займа. Также Кочетов продал по поддельной доверенности квартиру своей сестры. Ущерб ее покупателю составил порядка 4 миллионов рублей.

Как рассказала информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с 2011 по 2014 годы под видом выдачи хозяевам квартир займов в размере от 70 до 300 тысяч рублей мошенники завладели жилплощадью девяти волжан. Цена самих квартир, на момент сделок, варьировалась от 1,2 до 2,5 миллионов рублей, а их общая стоимостью составила 17 миллионов 350 тысяч рублей. Мошенники были столь убедительны, что их жертвы, приезжая в регистрационное управление, подписывали не только договоры на продажу квартир, но и писали расписки о, получении за это денег. Некоторые из них продолжали ежемесячно погашать “долги” перед Кочетовым и Голубинцевым, до тех пор, пока обман не раскрывался и людей не выселяли новые хозяева жилплощади.

На следствии оба мужчины свою вину отрицали, а на суде Кочетов вину признал и получил более мягкий приговор. За девять эпизодов мошенничества ему назначили пять лет исправительной колонии общего режима. Голубинцева за семь эпизодов приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима. После обжалования приговора Кочетова прокуратурой, его приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы. Приговор уже вступил в силу.



