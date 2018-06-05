





Какой вопрос волгоградцы хотели бы задать президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 7 июня и будут ли они пробовать дозвониться и «достучаться» до главы государства во время его общения с россиянами? Об этом спросили журналисты ИА «Высота 102» жителей региона на улицах города-героя. Корреспонденты пообщались почти с двумя сотнями жителей, в том числе – и методом телефонного опроса и определили главные темы, которые волнуют волгоградцев – это зарплаты и пенсии, вопросы медицинского обслуживания, цены на бензин, проблемы долевого строительства и т.д. Также опрошенные жители хотели бы задать вопрос главе государства о состоянии дорог, по благоустройству, а также по качеству продуктов питания.

Напомним, 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Обращения в текстовом виде, а также в видеоформате принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправить свой вопрос можно и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).



