В Волгоградской области полицейские потеряли изъятое у жителя ружье

Уголовное дело возбуждено из-за потери изъятого охотничьего ружья в Городищенском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2011 году инспектор лицензионно-разрешительной работы местного ОВД изъял у городищенца охотничье оружие. Это произошло из-за того, что тот нарушил срок его перерегистрации. Но в дежурную часть изъятое ружье так и не поступило. Более того, до сих пор неизвестно, где оно находится. Тому, кто окажется виновным в его потере, грозит до 12 лет тюрьмы.

Уголовное дело расследуют сотрудники СО по Городищенскому району СУ СК России по Волгоградской области.



