В Волгограде ждут бывшего зампредседателя правительства РФ

Безопасность волгоградских дорог на время ЧМ-2018 вместе с сотрудниками ДПС Волгограда обеспечат их коллеги из других регионов. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в город уже прибыли дополнительные наряды ДПС из Липецкой, Оренбургской, Астраханской, Воронежской и Саратовской областей. Они уже приступили к несению службы. Отметим, что прикомандированные сотрудники обладают теми же правами, и выполняют те же обязанности, что и их волгоградские коллеги. Напомним, усиленные меры безопасности действуют в области с 25 мая и до конца Чемпионата Мира по футболу. В регионах, где проходят матчи Чемпионата, временно запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и...