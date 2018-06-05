



Вопрос роста цен на горюче-смазочные материалы был поднят на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области губернатором региона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона. «В последний месяц отмечается значительный рост цен на горюче-смазочные материалы. Стоимость ГСМ выросла по некоторым заправочным комплексам до 10% за месяц, — сказал Андрей Бочаров. — У нас дизель — 1,6%, бензин 92-й — 7,3%, 95-й — 7,5% только за месяц. По некоторым автозаправочным комплексам рост составил на отдельные виды топлива до 10%. Это очень серьёзное повышение за месяц. Такое увеличение может негативно повлиять на окончание весенне-полевых работ и на будущий осенний сев, на наши осенние полевые работы, в том числе оказать влияние на рост цен на потребительском рынке, негативно повлиять на экономику региона в целом. В связи с этим обращаюсь к прокуратуре, правоохранительным и контрольно-надзорным органам: прошу проверить обоснованность повышения цен на бензин на территории Волгоградской области и по результатам принять меры реагирования. Со своей стороны прошу администрацию области подготовить обращение в Правительство РФ по данном вопросу; депутатов облдумы обратиться в Государственную Думу и Совет Федерации, чтобы проинформировать о нашей позиции и ситуации, которая здесь происходит. Прошу не затягивать этот вопрос и в ближайшее время направить свою позицию в отношении значительного повышения цен на ГСМ по стране и по Волгоградской области в частности».

Напомним, по данным Волгоградстата, рост цен на топливо за последнюю неделю составил от 2,5 до 3,5%.