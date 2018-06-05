В Волгограде из воды подняли тело второго утонувшего

Тело второго молодого человека, утонувшего накануне вечером, подняли водолазы. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГКУ “Служба спасения” Волгоградской области. По предварительным данным, его обнаружили между 8 и 9 причалом. Напомним, в понедельник вечером поступило сообщение о том, что у причалов на Центральной набережной утонули двое молодых людей. Как рассказал информагентству и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, молодые люди, одному из них было 20 лет, другому 24 года, по-видимому, пошли купаться. Оба нырнули в воду, но та была очень холодной. Вероятно, у них начало сводить ноги и они вынырнули в нескольких десятках метров от берега. Крики о помощи услышал рыбак и прохожий, который бросился на выручку, но добраться до тонущих не смог. После этого он и сам с трудом вернулся к берегу. Про погибших известно, что они уроженцы Дагестана, в Волгограде учились в медколледже.



