Жителей и гостей Москвы познакомили с «Бессмертным Сталинградом»

Книга «Бессмертный Сталинград», автором которой является почетный гражданин Волгоградской области, народный учитель России, Герой Труда России Юрий Васильевич Лепехин, презентована на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве при поддержке депутата Госдумы Анны Кувычко. Как сообщили в пресс-службе парламентария, издание вызвало живой интерес и отклик у собравшихся участников диалога «Великий поворот в Великой Отечественной: от Сталинграда до Курска», в котором приняли участие историки, ветераны войны, дети Сталинграда, журналисты.

Анна Кувычко назвала книгу учебником жизни от Народного учителя. Она убеждена, что это уникальное издание должно стать массовым пособием для проведения уроков Победы во всех учебных заведениях России.

Подробности – в материале информагентства.