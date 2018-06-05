



Унылый бетонный забор в центре Волгограда волонтеры-художники украсили портретами знаменитых футболистов, которые сыграют в матчах ЧМ-2018 в городе-герое. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», молодая команда художников проекта «Рисуем город вместе!» выбрала местом для творчества забор, расположенный на пересечении двух улиц – Советской и Комсомольской. Среди изображений мировых знаменитостей - Мохамед Салах (Египет), Роберт Левандовский (Польша), Гарри Эдвард Кейн (Англия) и другие.

Организатор проекта София Тимофеева призналась, что идея возникла спонтанно: "Мы видим, что наш город меняется, и нам тоже захотелось стать частью преображения". Ребята вместе продумывали детали, экскизы и стиль, в котором футболисты будут изображены. Участниками могли стать любые желающие студенты, имеющие какое-либо отношение к волонтёрству и изобразительному искусству».

София также поделилась, что в планах есть еще несколько мест, которые им бы хотелось оживить: "На мой взгляд, такие проекты только украшают город, создают праздничное настроение".

Напомним, что с 14 июня по 15 июля на Волгоградской набережной будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA, и на близлежащих улицах будет организована насыщенная культурная программа, посетить которую сможет любой волгоградец и гость города.



