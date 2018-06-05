Жители Волгограда жалуются на неуловимого ветеринара-«вампира»









Если в интернет-поисковике набрать запрос «скорая круглосуточная помощь ветеринара в Волгограде и Волжском», то первой появляется ссылка как раз на контакт, которым воспользовалась Мария, и здесь же масса негативных отзывов. Кроме того, на просторах сети можно найти множество упоминаний о некоей «ветеринарше-живодерке», а также петицию трехлетней давности с требованием привлечь даму к ответственности. Обращение к прокурорам тогда поддержали более полутора тысяч человек, а сейчас петиция закрыта. Но, судя по тому, что сигналы от владельцев животных продолжают поступать, неуловимый ветеринар по-прежнему «спешит на помощь» и чувствует себя отлично.

Приезд по вызову на дом женщины-ветеринара обернулся для некоторых жителей Волгограда потерей крупных сумм денег и серьезным ущербом для здоровья, а то и смертью домашних питомцев. В редакцию ИА «Высота 102» обратились сразу несколько хозяев собак и кошек, которые надеялись на помощь квалифицированного специалиста, а в итоге лишь потеряли время и немалые средства. Причем речь идет о десятках тысяч рублей. Так, волгоградка по имени Мария сама не поняла, как раскошелилась на 41 тысячу рублей. «Дело было ранним утром, у моей кошки были проблемы с родами, я очень переживала и была в полуобморочном состоянии. Приехавшая по вызову ветеринар произвела какие-то странные манипуляции, что-то уколола и выставила огромный счет. Я в отчаянии отдала как раз все, что было в доме. Помню, что врач дала чек, но потом я обнаружила, что мне оставили ничего не доказывающую бумажку. Сдачу ветеринар перевела мне на банковскую карточку. В исходящих данных значилось имя - Елена Борисовна С.», - рассказала Мария. В итоге 2 котенка из 3-х умерли, а мама-кошка сейчас проходит лечение в обычной клинике, врачи которой были в ужасе от последствий визита «круглосуточного ветеринара». «Добрый доктор Айболит», как вампир, высосала из животного последние силы, а из хозяйкиного кошелька все кровно заработанные деньги. Как признались ИА «Высота 102» волгоградцы, они понимают, что, по большому счету, не могут предъявить никаких доказательств, кроме собственных рассказов о произошедшем с ними и их питомцами. Однако счет пострадавших может идти на несколько десятков.