|Общество
|06.06.2018 11:09
Жители Волгограда жалуются на неуловимого ветеринара-«вампира»
Приезд по вызову на дом женщины-ветеринара обернулся для некоторых жителей Волгограда потерей крупных сумм денег и серьезным ущербом для здоровья, а то и смертью домашних питомцев. В редакцию ИА «Высота 102» обратились сразу несколько хозяев собак и кошек, которые надеялись на помощь квалифицированного специалиста, а в итоге лишь потеряли время и немалые средства. Причем речь идет о десятках тысяч рублей. Так, волгоградка по имени Мария сама не поняла, как раскошелилась на 41 тысячу рублей. «Дело было ранним утром, у моей кошки были проблемы с родами, я очень переживала и была в полуобморочном состоянии. Приехавшая по вызову ветеринар произвела какие-то странные манипуляции, что-то уколола и выставила огромный счет. Я в отчаянии отдала как раз все, что было в доме. Помню, что врач дала чек, но потом я обнаружила, что мне оставили ничего не доказывающую бумажку. Сдачу ветеринар перевела мне на банковскую карточку. В исходящих данных значилось имя - Елена Борисовна С.», - рассказала Мария. В итоге 2 котенка из 3-х умерли, а мама-кошка сейчас проходит лечение в обычной клинике, врачи которой были в ужасе от последствий визита «круглосуточного ветеринара». «Добрый доктор Айболит», как вампир, высосала из животного последние силы, а из хозяйкиного кошелька все кровно заработанные деньги. Как признались ИА «Высота 102» волгоградцы, они понимают, что, по большому счету, не могут предъявить никаких доказательств, кроме собственных рассказов о произошедшем с ними и их питомцами. Однако счет пострадавших может идти на несколько десятков.
Если в интернет-поисковике набрать запрос «скорая круглосуточная помощь ветеринара в Волгограде и Волжском», то первой появляется ссылка как раз на контакт, которым воспользовалась Мария, и здесь же масса негативных отзывов. Кроме того, на просторах сети можно найти множество упоминаний о некоей «ветеринарше-живодерке», а также петицию трехлетней давности с требованием привлечь даму к ответственности. Обращение к прокурорам тогда поддержали более полутора тысяч человек, а сейчас петиция закрыта. Но, судя по тому, что сигналы от владельцев животных продолжают поступать, неуловимый ветеринар по-прежнему «спешит на помощь» и чувствует себя отлично.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|06.06.2018 13:26
Яхта известного британского мецената, продюсера и путешественника Грэма Кентслея "бросила якорь" в Волгограде на время ЧМ-2018. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-секретарь федерации парусного спорта Волгоградской области Андрей Труфанов, в конце апреля яхта “Sharlyn” вышла в поход “От Дуная до Волги” из Болгарского Созополя. Она стала первой британской яхтой, “открывшей” российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, прошедшим под Крымским мостом. Это произошло накануне церемонии его открытия. Ожидается, что путешественник посетит все матчи ЧМ-2018, которые пройдут на “Волгоград-Арене”. Затем он примет участие в 35 регате “Кубок Нижней Волги”, которая финиширует в июле в Астрахани. Отметим, что самого...
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|Общество
|06.06.2018 13:22
Мороженное "ПУТИНА" поступило в продажу в магазины Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" жители поселка Аэропорт, вафельные стаканчики с шоколадным лакомством сразу бросаются в глаза из-за яркой упаковки, на которой под российским триколором выведено имя, известное, без преувеличения, каждому жителю РФ. Купить такое мороженное можно в местном магазине всего за 15 рублей. Покупатели поделились с редакцией фотографией такого "президентского" мороженного, правда, не сообщили, насколько быстро оно раскупается. Также остался неизвестным и производитель шоколадного деликатеса. Сам Владимир Путин, как известно, предпочитает мороженное производства Кореновского молочного комбината. Его продукцию глава государства попробовал во время посещения авиасалона "МАКС" в...
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|Экология
|06.06.2018 12:55 (Обновлено: 06.06.2018 13:21)
В управлении Росприроднадзора подтвердили факты, изложенные в публикации «Высоты 102», о захламлении острова Сарпинский отходами и бытовым мусором. Как сообщили информагентству в ведомстве, твердые коммунальные отходы, которые образуются на острове, должны размещаться на ближайшем полигоне, эксплуатируемом ООО «Комус», в Светлоярском районе Волгоградской области. Однако, по информации комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области, в настоящее время договоров на вывоз отходов с территории острова со специализированной организацией не имеется. Причиной этого является отсутствие технической возможности транспортных средств, вывозящих мусор, для заезда на паромную переправу, говорится в ответе управления. Информация о ранее выявленных свалках на территории острова тем...
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|Происшествия
|06.06.2018 12:48
На жительницу Котельниково, несколько раз ударившую ножом мужа, заведено уголовное дело. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник в райбольницу Котельниково доставили 27-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением живота. Как оказалось, травму котельниковцу нанесла его 34-летняя супруга. Это произошло во время ссоры, вспыхнувшей после застолья с горячительными напитками. После этого женщина сама вызвала врачей. Известно, что у нее уже есть несколько судимостей. Сейчас ей грозит до восьми лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.
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|Общество
|06.06.2018 12:47
В детском оздоровительном лагере “Сказка” Волжского трубного завода (входит в Трубную металлургическую компанию) празднично отметили открытие 30-ого юбилейного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжественную линейку собрались 300 школьников, которые отдохнут и поправят здесь здоровье в июне. Всего летом сюда съедутся около 1360 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. «Сегодня замечательный день. За эти 30 лет прошло 120 смен и более 40 тысяч ребят смогли найти здесь друзей и весело провести время. Волжский трубный завод и ваши родители ежегодно представляют вам возможность для комфортного и приятного летнего отдыха....
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|Происшествия
|06.06.2018 12:17
Нетрезвый мужчина попал под колеса авто в Котельниковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник вечером на 197 километре дороги “Волгоград-Сальск-Тихорецк” 40-летнего мужчину сбил неизвестный водитель, который скрылся после ДТП. Пешеход получил травмы. Затем пострадавший сам, на попутках, добрался до больнице в Котельниково, где его госпитализировали.
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|Расследования
|06.06.2018 12:17
Уголовное дело о присвоении денег, совершенном с использованием служебного положения, возбуждено в отношении гендиректора фирмы, вывозящей мусор на территории Ольховского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, во время проверки выяснилось, что в прошлом году руководитель брал из кассы деньги на покупку дорогих запчастей. И сдавал в бухгалтерию фиктивные товарные чеки. Известно, что машина, для которой, якобы, покупались детали, была на гарантии. Да и ремонт ей не требовался. Ущерб, нанесенный организации, составил около 200 тысяч рублей. Теперь гендиректору грозит до шести лет тюрьмы. Уголовное дело расследуют сотрудники СО ОМВД России по Ольховскому району. ...
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|Экономика
|06.06.2018 12:02
Незаконную схему ухода от уплаты налогов на сумму 331 миллион рублей выявили налоговые органы на АО "ВМК "Красный Октябрь" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС по региону, арбитражный суд Волгоградской области и Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили обоснованность претензий налоговиков. Так, неуплата в бюджет налога на прибыль в размере 331 миллиона рублей была выявлена в ходе контрольных мероприятий. Из этой суммы, по данным УФНС, 298 миллионов должны были поступить в бюджет Волгоградской области. Суть схемы заключалась в умышленном увеличении расходов на суммы процентов и курсовых разниц по кредиту, фактически не используемому для осуществления деятельности предприятия. Кроме...
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|Общество
|06.06.2018 11:00
Волонтеры «КАУСТИКа» помогли организовать праздник для детей с ограниченными возможностями на борту теплохода
В проведении праздничного мероприятия – речной прогулки по Волге на теплоходе «Москва», приуроченного к международному дню защиты детей, впервые приняли участие волонтеры АО «КАУСТИК».Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в этот день на борту теплохода собрались более восьмидесяти ребят разного возраста. Эти дети находятся под наблюдением специалистов ГУЗ «Детская поликлиника № 16», по инициативе которого и при поддержке «КАУСТИКа» это увлекательное путешествие состоялось. Волонтеры предварительно организовали закупку, доставку, расфасовку всего необходимого. Сладости, соки, свежую выпечку, а также канцелярские принадлежности предоставили торговые организации и частные образовательные учреждения Красноармейского района, оказывающие не первый год спонсорскую помощь...
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|Общество
|06.06.2018 10:58
Около 190 гостиниц было проверено управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области в рамках регулирования стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением матчей ЧС-2018. Из них в 33 гостиницах выявлены случаи завышения предельно установленных цен, 20 гостиниц оказывали услуги без свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. По итогам контрольно-надзорной деятельности возбуждено 201 дело об административном правонарушении, в том числе, по ст.ст. 14.6., 14.8., 14.39. КоАП РФ. По итогам рассмотрения дел вынесено 136 постановлений о привлечении к административной ответственности. Управлением также подано 9 исков в защиту неопределённого круга лиц...
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|Происшествия
|06.06.2018 10:48
Женщина пострадала в аварии в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник на Бульваре Профсоюзов 48-летний водитель “Lifan Solano” сбил 35-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому переходу. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в медучреждение. Водитель с места происшествия скрылся. Правда, перед этим он оставил свой номер телефона пострадавшей.
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|Астрахань
|06.06.2018 10:46
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин и глава регионального минспорта Максим Фидуров приняли решение подарить свои пригласительные билеты, выделенные оргкомитетом FIFA «Россия-2018», известным астраханским спортсменам. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Будет правильнее, если на главное футбольное первенство мира поедут не чиновники, а лучшие спортсмены, которые успешно представляли и представляют наш регион на футбольной арене», – заявил Александр Жилкин. Свой пригласительный глава региона лично передал ветерану футбола Александру Данилову – бывшему игроку «Волгаря», который защищал цвета астраханского клуба с 1967 по 1976 год. Еще два билета достались игрокам мини-футбольных клубов, которые выступают в чемпионате Астраханской области среди команд высшей лиги. Это...
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|Общество
|06.06.2018 08:22
Стадион «Волгоград Арена» посетил накануне вечером председатель АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович вместе с директором департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом и губернатором Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, Аркадий Дворкович отметил позитивные изменения в облике Волгограда: «Мы проехали от аэропорта до стадиона, и хочу высказать благодарность руководству региона за титаническую работу по приведению города в порядок — он выглядит по-другому. Конечно, никогда не надо останавливаться, еще многое предстоит сделать, но то, что мы видели, уже очень хорошо», — подчеркнул Аркадий Дворкович по итогам осмотра объектов. Он также отметил,...
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|Спорт
|06.06.2018 04:45
Матч сборных Саудовской Аравии и Египта на стадионе "Волгоград Арена" станет заключительным в группе А чемпионата мира по футболу. Некоторые спортивные журналисты называют эту группу "российской" из-за участия в ней национальной сборной страны, принимающей ЧМ-2018. Аравийцы и египтяне к моменту выхода на футбольное поле стадиона в Волгограде уже успеют встретиться со сборной России в групповых матчах, которые пройдут в день открытия чемпионата в столичных Лужниках, а затем на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Чем примечательны оба соперника, и на какой футбол они способны - в материале ИА "Высота 102". САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Соколы...
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|Происшествия
|05.06.2018 21:28
Ребенок пострадал в дорожном инциденте в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что в 18:50 напротив дома № 8 по улице Костюченко, в микрорайоне Водстрой, 49-летний водитель “ВАЗ-2107” сбил 8-летнего школьника. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мальчик с черепно-мозговой травмой госпитализирован в БСМП №7.
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