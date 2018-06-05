В Центральном районе Волгограда нашли тело одного из утонувших друзей





Тело одного из утонувших накануне молодых людей подняли сегодня водолазы. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГКУ “Служба спасения” Волгоградской области, в понедельник в 20:23 поступило сообщение о том, что у причалов на Центральной набережной утонули двое молодых людей. Обстоятельства произошедшей трагедии информагентству уточнил и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. Оба молодых человека - уроженцы Дагестана - и в Волгограде учились в медколледже. Одному из них было 20 лет, другому 24 года. На данный момент известно, что вечером они пошли купаться. Оба нырнули в воду, но та была очень холодной. По-видимому, у них начало сводить ноги и они вынырнули примерно в 30 метрах от берега. Их крики о помощи услышал рыбак и еще один мужчина, который бросился на выручку, но добраться до тонущих не смог и с трудом сам вернулся к берегу. Сейчас идет поиск второго погибшего. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.