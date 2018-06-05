В Волгоградстате назвали новые цены на бензин





В Волгоградстате опубликовали средние цены на нефтепродукты, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по Волгограду по состоянию на 4 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, литр дизельного топлива стоит 43,94 рубля, рост цены за последнюю неделю составил 2,59%. Средняя цена бензина марки АИ-92 – 42,17 рублей, рост стоимости составил 2,73%, а литр бензина марки АИ-95 – 45,94 рубля (повышение на 2,52%). Самые высокие средние цены сложились на бензин марки АИ-98 – 51,47 рублей (3,46%).

Между тем, автолюбителей продолжают шокировать ценники на автозаправках города. Накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что на заправке «Газпрома» на ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась за несколько дней на 2 рубля – до 47 рублей. Ранее в Волгоградстате сообщали, что с 22 по 28 мая бензин и дизельное топливо в регионе подорожали на 1,5-1,7%.