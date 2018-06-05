В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату Волоцкову





Главный единоросс Волгоградской гордумы, похоже, идет по стопам скандального экс-градоначальника Романа Гребенникова. Как стало известно ИА «Высота 102», в кулуарах власти региона из уст в уста передается сенсация: замглавы Волгограда Алексей Волоцков якобы удостоен письменной благодарности президента России, происхождение которого вызывает вопросы… Сам нардеп, комментируя ситуацию информагентству, заявил, что не располагает информацией о благодарственном письме президента в свой адрес. «Если вручат, буду признателен. Я работал на всех президентских кампаниях Владимира Владимировича, начиная с 2000 года», - коротко пояснил депутат.

Вместе с тем, по сведениям информагентства, вице-губернатор Александр Блошкин получил из федерального центра документы о поощрении ряда лиц за успешное проведение мартовских выборов президента России. Каково же было удивление главного куратора внутренней политики региона, когда среди награжденных он увидел фамилию господина Волоцкова, который изначально в отправленных в Москву списках не значился. Между тем, список номинантов составлялся на основе рекомендаций реготделения партии «Единая Россия», мэрии Волгограда и администрации области. В него вошли, в том числе, активные общественники и партийцы, труд которых во время предвыборной кампании был высоко оценен. Лидера единороссов гордумы в этом списке, как рассказал информагентству источник в политсовете «ЕР», не было и быть не могло.

Мотивация проста – Центральный район Волгограда, «политкомиссаром» по которому в день голосования был назначен Волоцков, 18 марта показал весьма посредственный результат. Более того, жители центра города охотно поддержали оппозицию – кандидатов от КПРФ, «Яблока» и даже Ксению Собчак. Именно Центральный район города-героя подарил «блондинке в шоколаде» самый высокий процент голосов во всем регионе. Невелики успехи Волоцкова и на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в гордуму. Фактически он одержал уверенную победу, получив 92% голосов в территориальной группе №5 Краснооктябрьского района, и теперь станет выдвиженцем от партии власти. Однако явка на этой территории оказалась одной из самых низких по городу, поэтому в абсолютных цифрах показатель депутата отнюдь не высокий. Более того, по количеству бюллетеней в свою пользу Волоцков занял почетное 16-ое место из 18 возможных. Его обошли даже новички праймериз и перебежчики из других партий с подмоченной репутацией.

Но вернемся к благодарственному письму, которое вызвало недоумение и нешуточное беспокойство в местных политических кругах. По сведениям «Высоты 102», в аппарате президента заявили, что добро на поощрение замглавы Волгограда Волоцкова государственный орган не выдавал. Каким образом благодарственное письмо депутату появилось, минуя реготделение партии, исполнительную власть области и, что самое удивительное, аппарат президента страны – непонятно. Политический бомонд региона эту загадку до сих пор не разгадал, хотя версии выдвигаются самые экзотические…

Эта прелюбопытная история как две капли воды похожа на скандал 16-летней давности с Романом Гребенниковым, на тот момент возглавлявшим Волгоградскую областную думу. Местные журналисты тогда стали свидетелями награждения спикера парламента благодарственным письмом президента России «За большой вклад в становление российской экономики, творческий подход и самоотдачу при выполнении заданий Правительства РФ, за успехи во благо Отечества». Документ Гребенникову в торжественной обстановке в присутствии губернатора Николая Максюты вручал федеральный инспектор по Волгоградской области Виктор Новиков. Впоследствии выяснилось, что благодарственное письмо – фальшивое, в наградном отделе администрации президента эту информацию подтвердили. Гребенников, оказавшийся в позорной ситуации, попытался обелить себя и для проформы направил обращение в ГУВД по региону с просьбой разыскать зачинщиков "диверсии" и наказать их по всей строгости закона. Однако о результатах милицейской проверки общественность так ничего и не узнала.

Чем закончится история с благодарностью президента в адрес Алексея Волоцкова – пока неизвестно. Но местная политическая элита возбудилась не на шутку и с нетерпением ждет развития событий.