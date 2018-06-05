Вице-спикер Волгоградской облдумы поздравила жителей с днем эколога





Со Всемирным днем окружающей среды поздравила жителей Волгоградской области заместитель председателя волгоградской областного парламента, председатель экосовета при облдуме Ирина Соловьева, - сообщает ИА «Высота 102». «В этот день мы чествуем всех тех, чье благородное призвание – беречь землю, на которой мы живем и работаем, кто обеспечивает ее сохранность ради здорового будущего наших потомков», - говорится в поздравлении.

По словам Ирины Соловьевой, проблемы экологии в нашей области начали системно решать всего три года назад, но уже сейчас можно отметить позитивные изменения. Многие промышленные предприятия области активно проводят модернизацию и реконструкцию производств, внедряют наилучшие доступные технологии. Реализуются программы по благоустройству и озеленению, постепенно ликвидируется ущерб, нанесенный экологии бесконтрольной хозяйственной деятельностью в предыдущие годы. Активно работают и развиваются общественные экологические объединения, волонтерское движение.

Ирина Соловьева выразила искреннюю признательность всем, кто содействует сбережению природных богатств нашего края. «Эту работу мы с вами проводим в интересах будущих поколений, в целях успешного и гармоничного развития нашей страны. И, конечно, должны помнить о том, что именно мы все являемся хозяевами природы, и она для нас, как говорил известный писатель, кладовая солнца с великими сокровищами жизни», - заключила парламентарий.



