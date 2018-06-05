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Экология
 05.06.2018 12:02

Вице-спикер Волгоградской облдумы поздравила жителей с днем эколога


Со Всемирным днем окружающей среды поздравила жителей Волгоградской области заместитель председателя волгоградской областного парламента,  председатель экосовета при облдуме Ирина Соловьева, - сообщает ИА «Высота 102».  «В этот день мы чествуем всех тех, чье благородное призвание – беречь землю, на которой мы живем и работаем, кто обеспечивает ее сохранность ради здорового будущего наших потомков», - говорится в поздравлении. 
По словам Ирины Соловьевой, проблемы экологии в нашей области начали системно решать всего три года назад, но уже сейчас можно отметить позитивные изменения. Многие промышленные предприятия области активно проводят модернизацию и реконструкцию производств, внедряют наилучшие доступные технологии.  Реализуются программы по благоустройству и озеленению, постепенно ликвидируется ущерб, нанесенный экологии бесконтрольной хозяйственной деятельностью в предыдущие годы.  Активно работают и развиваются общественные экологические объединения, волонтерское движение.
Ирина Соловьева выразила искреннюю признательность всем, кто содействует  сбережению природных богатств нашего края. «Эту работу мы с вами проводим в интересах будущих поколений, в целях успешного и гармоничного развития нашей страны. И, конечно, должны помнить о том, что именно мы все являемся  хозяевами  природы, и она для нас, как говорил известный писатель, кладовая солнца с великими сокровищами жизни», -  заключила парламентарий.

     
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В Волгограде мировые звезды предстоящих матчей ЧМ-2018 «шагнули» на стены Унылый бетонный забор в центре Волгограда волонтеры-художники украсили портретами знаменитых футболистов, которые сыграют в матчах ЧМ-2018 в городе-герое. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», молодая команда художников проекта «Рисуем город вместе!» выбрала местом для творчества забор, расположенный на пересечении двух улиц – Советской и Комсомольской.  Среди изображений мировых знаменитостей -  Мохамед Салах (Египет), Роберт Левандовский (Польша), Гарри Эдвард Кейн (Англия) и другие.  Организатор проекта София Тимофеева  призналась, что идея возникла спонтанно: "Мы видим, что наш город меняется, и нам тоже захотелось стать частью преображения". Ребята вместе продумывали детали, экскизы и стиль, в котором футболисты будут изображены. Участниками  могли...
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Происшествия 05.06.2018 11:11

На юге Волгограда задержали серийного грабителя Волгоградца, подозреваемого в совершении серии ограблений, задержали сотрудники полиции Красноармейского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник на территории района мужчина четырежды нападал на женщин и вырывал у них из рук сумки с деньгами и телефонами. Волгоградки лишились около четырех тысяч рублей, четырех телефонов, документов и банковских карт. По горячим следам задержали 30-летнего безработного рецидивиста. Сейчас он взят под стражу и вскоре будет рассматриваться вопрос о его аресте.  Стражи порядка, также  устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные дела по статье “Грабеж”. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы. ...
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Происшествия 05.06.2018 10:33

Два человека пострадали в ДТП в Алексеевском районе Волгоградской области. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в понедельник в поселке Красный Октябрь 35-летний мотороллерист нарушил правила дорожного движения и при повороте направо транспортное средство врезалось в “Ладу Самару-2”. При столкновении получил травмы водитель мотороллера  и его 33-летний пассажир. По имеющимся сведениям, водительских прав у мужчины не было.
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Происшествия 05.06.2018 09:43

Авария со смертельным исходом произошла сегодня в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на трамвайных путях между остановками “Заводоуправление” и “Волгахимремонт”  столкнулись грузовик “Shaanxi” и “Daewoo Nexia”. На данный момент известно, что 64-летний водитель легковушки выехал на перекресток улицы 40 лет ВЛКСМ, и проспекта Автодорожный на красный свет. При столкновении водитель “Nexia” погиб.  Как уточнили информагентству в пресс-службе городской администрации, из-за происшествия трамваи №11 ходят от конечной остановки “Судоверфь”  и разворачиваются у депо №3. Также были направлены  дополнительные автобусы до остановки...
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Экономика 05.06.2018 09:10

Международные профессионалы рынка недвижимости признали волгоградский ЖК «Бейкер стрит» лучшим В Москве завершился третий Международный бизнес-форум недвижимости, в рамках которого состоялся XIII национальный этап всемирного конкурса Prix d’Excellence Awards 2018 «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости». Победителем в номинации «Жилая недвижимость» была признана Группа компаний «Волгострой» (Волгоград) с проектом комплексной застройки жилого квартала «Бейкер стрит». Застройщик был награжден дипломом и памятной хрустальной статуэткой, которую образно называют Оскаром в сфере недвижимости, сообщили ИА «Высота 102» в компании.  Этот конкурс стал знаковым для нашего региона, потому что сразу два проекта оказались среди лучших. Помимо ЖК «Бейкер стрит», в номинации «Общественный сектор» победу одержал проект стадиона «Волгоград...
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Общество 05.06.2018 09:03

Пятьдесят семь  миллионов 200 тысяч рублей получат жители пострадавших от паводка районов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, дотации предоставлены одиннадцати муниципалитетам: Алексеевскому, Городищенскому, Еланскому, Киквидзенскому, Кумылженскому, Новоаннинскому, Урюпинскому, Фроловскому районам, а также городским округам - городу Михайловке, Урюпинску и Фролово. Больше всего получит Новоаннинский район – более 20 миллионов рублей, меньше всего Городищенский – 220 тысяч рублей. Деньги направлены на выплату пострадавшим от паводка гражданам.  Напомним, в связи с паводком в Волгоградской области 4 апреля был объявлен режим ЧС. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Большая вода размыла  дороги, зашла...
Прочитана: 684 раз
Здравоохранение 05.06.2018 08:51

Под Волгоградом правозащитники выясняли, почему в села не едут врачи В поселке Береславка Калачевского района установили что главная причина дефицита кадров в сельской больнице -- отсутствие жилья для новых врачей. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, в 2016 году из трех врачей-терапевтов, обслуживающих 5 тысяч жителей Береславки и близлежащих населенных пунктов, остался один. И сегодня в случае болезни или отпуска единственного терапевта два раза в неделю его заменяет коллега из соседней Мариновской амбулатории.В такие периоды люди, чтобы попасть на прием, очередь занимают с шести утра. Но были случаи, когда в Береславке не было ни одного терапевта. По словам местного депутата Натальи Заброды, береславцы вынуждены были обратиться с...
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Аналитика 05.06.2018 05:59

Эксперты оценили достижения здорового образа жизни в Волгоградской области В антинаркотическом рейтинге регионов-2018 Волгоградская область заняла третье место из 85 субъектов России. Более здоровыми по этому показателю оказались Архангельская область и Чукотский автономный округ. Как говорится в докладе экспертов рейтинга «Трезвая Россия – против наркотиков», -  сообщает ИА «Высота 102»,  - ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место. При составлении рейтинга использовались 5 критериев: «Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (смертельные отравления наркотическими и психотропными веществами) в разрезе субъектов Российской Федерации». «Численность больных, состоящих на...
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Общество 05.06.2018 04:30

В Волгограде индивидуальный предприниматель В.М.Григоренко заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за работу маршрутного такси №52 «Кинотеатр «Мир» - ул. Ткачева (магазин «Радеж») без карты маршрута. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между тем, первоначально штраф, выписанный предпринимателю Волжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был выше – 300 тысяч рублей. В суде предприниматель пытался доказать, что повода для наказания не было: по его утверждению, он осуществлял заказные перевозки по данному маршруту согласно договору фрахтования. Однако на заседании было доказано, что речь не шла о заказных перевозках, а транспорт...
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