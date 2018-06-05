В Волгоградской области бесправный водитель мотороллера покалечил себя и пассажира

В поселке Береславка Калачевского района установили что главная причина дефицита кадров в сельской больнице -- отсутствие жилья для новых врачей. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, в 2016 году из трех врачей-терапевтов, обслуживающих 5 тысяч жителей Береславки и близлежащих населенных пунктов, остался один. И сегодня в случае болезни или отпуска единственного терапевта два раза в неделю его заменяет коллега из соседней Мариновской амбулатории.В такие периоды люди, чтобы попасть на прием, очередь занимают с шести утра. Но были случаи, когда в Береславке не было ни одного терапевта. По словам местного депутата Натальи Заброды, береславцы вынуждены были обратиться с...