Жителям пострадавших от паводка районов Волгоградской области выделили деньги

Пятьдесят семь миллионов 200 тысяч рублей получат жители пострадавших от паводка районов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, дотации предоставлены одиннадцати муниципалитетам: Алексеевскому, Городищенскому, Еланскому, Киквидзенскому, Кумылженскому, Новоаннинскому, Урюпинскому, Фроловскому районам, а также городским округам - городу Михайловке, Урюпинску и Фролово. Больше всего получит Новоаннинский район – более 20 миллионов рублей, меньше всего Городищенский – 220 тысяч рублей. Деньги направлены на выплату пострадавшим от паводка гражданам.

Напомним, в связи с паводком в Волгоградской области 4 апреля был объявлен режим ЧС. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Большая вода размыла дороги, зашла в подворья и дома жителей области, испортив имущество, также пострадал скот.



