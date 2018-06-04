Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймериз





Кандидаты недостаточно много уделяли внимания избирателям и проводили малое количество встреч. Такова причина низких результатов главы Волгограда Андрея Косолапова и руководителя фракции «Единой России» в гордуме Алексея Волоцкова на предварительном голосовании, считает секретарь реготделения партии Сергей Горняков. Главный единоросс области, комментируя ИА «Высота 102» причины крайне бледных достижений этих партийцев на праймериз, посоветовал им «впрягаться в избирательную кампанию и полноценно ее отработать». «Я уверен, что они нагонят то отставание, которое они допустили на предварительное голосовании. Мы им будем помогать, в хорошем смысле того слова», - заключил Горняков.

Напомним, глава Волгограда Андрей Косолапов занял на праймериз последнее 36-ое место среди прочих победителей-одномандатников по количеству набранных голосов избирателей. В одномандатном округе №1 Тракторозаводского района его поддержали 1557 человек. Всего в границах округа проживает свыше 42 тысяч избирателей. Замглавы города, лидер фракции «ЕР» Алексей Волоцков также продемонстрировал низкие показатели. В территориальной группе №5 Краснооктябрьского района свои голоса ему отдали чуть более 2000 граждан. Среди одномандатников наилучший результат по городу показал другой заместитель главы города Владлен Колесников (5259 голосов), среди списочников на первом месте – Иосиф Ефремов (5854 голоса).

Сегодня оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» в регионе подвел итоги праймериз и утвердил списки победителей. На ближайшем заседании регионального политсовета «ЕР», который назначен на четверг, 7 июня, будут озвучены фамилии кандидатов, которые сформируют общегородскую тройку выдвиженцев в депутаты Волгоградской гордумы от партии. «Паровозами» предвыборного списка могут стать и те, кто не участвовал в предварительном голосовании. Данный вопрос находится исключительно в компетенции политсовета.

Из 167 участников предварительного голосования по итогам праймериз сформирован список кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы, в который вошли 36 человек. 20 из них – действующие нардепы . Явка избирателей на участки предварительного голосования в Волгограде составила 11,55%. Для сравнения, среднероссийский показатель – 11,14%.



