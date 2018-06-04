|Общество
|05.06.2018 04:30
В Волгограде предпринимателя оштрафовали за заказную маршрутку на 150 тысяч рублей
В Волгограде индивидуальный предприниматель В.М.Григоренко заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за работу маршрутного такси №52 «Кинотеатр «Мир» - ул. Ткачева (магазин «Радеж») без карты маршрута. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между тем, первоначально штраф, выписанный предпринимателю Волжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был выше – 300 тысяч рублей. В суде предприниматель пытался доказать, что повода для наказания не было: по его утверждению, он осуществлял заказные перевозки по данному маршруту согласно договору фрахтования. Однако на заседании было доказано, что речь не шла о заказных перевозках, а транспорт предпринимателя осуществлял регулярные перевозки В частности, проверка выявила несоответствие наименования заказчика в путевом листе, несоответствие наименования заказчика в списке пассажиров путевому листу, а также отсутствие в списке пассажиров лиц, находившихся в момент осмотра в маршрутке. Кроме того, на микроавтобусе был установлен номер маршрута – 52. В результате штраф был признан обоснованным, но суд посчитал возможным снизить вполовину его размер.
Напомним, сегодня в Волгограде продолжают функционировать маршрутки, которые якобы осуществляют заказные перевозки, однако работают все по тем же схемам и графикам, по которым они ходили до отмены. Одна из хитростей, которыми пользуются водители таких транспортных средств, заключается в наличии списка пассажиров, с которыми якобы заключается договор об оказании им пассажирских услуг. Сейчас в Волгоградской областной думе готовится пакет документов, которые дадут возможность вставлять «палки в колеса» таким перевозчикам.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Аналитика
|05.06.2018 05:59
В антинаркотическом рейтинге регионов-2018 Волгоградская область заняла третье место из 85 субъектов России. Более здоровыми по этому показателю оказались Архангельская область и Чукотский автономный округ. Как говорится в докладе экспертов рейтинга «Трезвая Россия – против наркотиков», - сообщает ИА «Высота 102», - ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место. При составлении рейтинга использовались 5 критериев: «Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (смертельные отравления наркотическими и психотропными веществами) в разрезе субъектов Российской Федерации». «Численность больных, состоящих на...
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|Политика
|04.06.2018 20:40
Депутат Госдумы Анна Кувычко в качестве наставника встретилась с участниками кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап». Об этом сообщает ИА «Высота 102». В команду российского парламентария попали четверо участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Встречу со своими подопечными Анна Кувычко начала с приятного презента – каждый из молодых людей получил футболку с символикой проекта. Участников проекта интересовали, прежде всего, тонкости и «подводные камни» публичных выступлений. Депутат поделилась опытом, рассказала об особенностях ведения встреч с населением и важности подготовительной работы (изучения проблематики вопросов, анализе информации, статистических данных и т.д.). Начинающие политики в ходе...
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|Аналитика
|04.06.2018 20:07
Смотрите сегодня в программе: «прямая линия» с президентом через три дня - у жителей Волгограда свой список тем для вопросов о наболевшем. Депутаты крепко держат мандаты: гордума Волгограда может стать «закрытым клубом». Штурм полиэтиленовых городов: правоохранители Волгоградской области серьезно подошли к проблеме незаконных овощеводов. Местную рекламу убрали с дороги ЧМ: пространство на билбордах освобождают под официальных партнеров ФИФА. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Общество
|04.06.2018 18:52
Апелляционной инстанцией оставлен в силе приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, вынесенный руководителю организации за смертельный несчастный случай на производстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, мужчине предложили подработать на демонтаже здания стропальщиком. Во время погрузки одного из бетонных блоков стрела автокрана задела ветку дерева, в результате чего она обломилась и упала на голову потерпевшего. Мужчина получил смертельные травмы. Выяснилось, что владелец фирмы нанял рабочего без документального оформления, без вводного инструктажа по правилам техники безопасности. При этом навыков в порученной ему работе мужчина не имел, как и разрешения на ее выполнения. К тому же работодатель поскупился...
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|Политика
|04.06.2018 18:50
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймериз
Кандидаты недостаточно много уделяли внимания избирателям и проводили малое количество встреч. Такова причина низких результатов главы Волгограда Андрея Косолапова и руководителя фракции «Единой России» в гордуме Алексея Волоцкова на предварительном голосовании, считает секретарь реготделения партии Сергей Горняков. Главный единоросс области, комментируя ИА «Высота 102» причины крайне бледных достижений этих партийцев на праймериз, посоветовал им «впрягаться в избирательную кампанию и полноценно ее отработать». «Я уверен, что они нагонят то отставание, которое допустили на предварительное голосовании. Мы им будем помогать, в хорошем смысле того слова», - заключил Горняков. Напомним, глава Волгограда Андрей Косолапов занял на праймериз последнее 36-ое место среди...
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|Общество
|04.06.2018 17:00
Волгоградские бизнесмены, офисы которых расположены на территории так называемой «последней мили», не хотят расставаться со своими элитными автомобилями и во время проведения матчей ЧМ-2018. Как стало известно ИА «Высота 102», предприниматели обосновывают свое желание «производственной необходимостью». Правда, род деятельности фирм бизнесменов не всегда предполагает обязательный подъезд на работу на авто, а обусловлен, скорее, привычкой передвигаться в комфортных иномарках. Например, одна частная структура, оказывающая образовательные услуги, обратилась с заявлением о выдаче автопропусков на автомобили Мерседес Бенц с госномером 777 и на Ауди Кю5 с госномером 888. Другой юридической фирме понадобился автопропуск для двух автомобилей, один из которых Тойота Ланд...
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|Расследования
|04.06.2018 15:44
Признанный виновным в убийстве и насильственных действиях сексуального характера над пятилетней Соней Четвертновой Павел Лукьяненко, просит отменить приговор. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционную жалобу на вынесенный облсудом приговор подал его адвокат. Ее основания пока не указаны. Напомним, за совершенное преступление 23 мая Павел Лукьяненко был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока. 15 сентября прошлого года в Калаче-на-Дону пропала пятилетняя девочка. Как оказалось в тот же день она была убита. Позже выяснится, что во время прогулки Соня встретила Павла Лукьяненко, которого давно знала...
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|Общество
|04.06.2018 15:04
Это не первый случай в регионе, когда за заключение договоров об оказании ритуальных услуг с определенной фирмой родственникам обещали "преференции" при оказании услуг, в противном случае -- всяческие проблемы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, на сей раз выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с ИП Рыбушкиным может обеспечить преимущество при получении услуг Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ". Основанием выдачи предупреждения УФАС послужили материалы проверки прокуратуры Еланского района Волгоградской области. Сотрудники надзорного...
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|Общество
|04.06.2018 14:05
7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. На сегодняшний день в редакцию ИА «Высота 102» начали поступать десятки звонков от жителей Волгоградской области, которые просят уточнить, каким образом можно обратиться к президенту, чтобы получить ответ на свой вопрос во время «прямой линии». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, обращения в текстовом виде,...
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|Общество
|04.06.2018 13:37
Сегодня около часа назад со стадиона «Волгоград Арена» был госпитализирован немецкий телеинженер. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы произошедшего, у 48-летнего мужчины впервые случился приступ эпилепсии. С судорогами иностранного специалиста отправили в больницу скорой помощи №25. Неделей ранее на волгоградском стадионе произошло ЧП – 46-летний рабочий упал с высоты после удара электротоком. Мужчину также отправили в БСМП №25. Напомним, больница скорой медицинской помощи №25 станет главным медицинским учреждением на время чемпионата мира по футболу. За последние три года в масштабную реконструкцию клиники было вложено 2 млрд рублей. Учреждение оснащено...
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|Общество
|04.06.2018 13:08
Из 200 иностранных рабочих, которые работали в Николаевском районе Волгоградской области, 13 не имели разрешения на трудоустройство. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального главка, подразделений экономической безопасности, участковые при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд с использованием вертолета. Выяснилось, что на сельхозугодиях вблизи села Левчуновка работники из Узбекистана, Китая и Таджикистана выращивали в теплицах овощи. Вместе с семьями и малолетними детьми они жили там же во времянках и землянках. В домиках были оборудованы подземные ходы, по которым гастарбайтеры могли убегать от полицейских проверок. ...
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|Общество
|04.06.2018 13:05
Жители дома №1 по улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда опасаются за свою жизнь и жизнь горожан, на которых может в любую минуту свалиться с крыши торца здания кусок железной крыши. Об этом они заявили ИА «Высота 102», подкрепив свои опасения фотографиями. «Такое впечатление, что он вот-вот оторвется и рухнет кому-нибудь на голову, - говорят волгоградцы. – Мы позвонили в МЧС, поставили в известность, но пока реакции никакой. Так что теперь, ждать беды?». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать...
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|Политика
|04.06.2018 13:03
Меньше всех голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в одномандатных округах Волгограда среди победителей получил глава города Андрей Косолапов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Пришли на участки, чтобы поддержать своего депутата-градоначальника, чуть более 1400 человек. Это 3,3% избирателей района. Однако ввиду низкой явки в округе №1 Тракторозаводского района, в процентах от общего количества проголосовавших результат Косолапова выглядит чуть менее провальным – 52%. Для сравнения, коллегу главы города по соседнему округу №2 все того же Тракторозавоского района Ирину Фомину поддержали 2700 человек – это 93% граждан, принявших участие в голосовании на данной территории. Провальные итоги праймериз главы...
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|Расследования
|04.06.2018 12:47
Уголовное дело в отношении руководителя сельхозпредприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, передано сегодня в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2013-2015 годах бизнесмен недоплатил более 19,5 миллионов рублей НДС. От уплаты налога он уходил, включая в декларации сведения о закупке сельхозпродукции у четырех фирм, которые, на деле, предпринимательством не занимались. Свою вину 30-летний мужчина полностью признал. Во время следствия были арестованы его счета и недвижимость. Стоимость активов и имущества равна сумме нанесенного ущерба. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СКР. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБиПК ГУ...
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|Экономика
|04.06.2018 12:44 (Обновлено: 04.06.2018 13:29)
В Волгограде «сошли с ума» цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня автолюбителей, которые приехали на заправку «Газпрома» на ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда, шокировали новые ценники на бензин марки АИ-95 - без одной копейки 47 рублей. Еще несколько дней назад бензин этой марки стоил на 2 рубля дешевле. Такая же ситуация, рассказали информагентству волгоградцы, и на других заправках города. Ранее в Волгоградстате сообщали, что с 22 по 28 мая бензин и дизельное топливо в регионе подорожали на 1,5-1,7%. Подорожание топлива как в Волгограде, так и в других субъектах России происходит на фоне ожиданий правительства...
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5 июня 04:30
В Волгограде предпринимателя оштрафовали за заказную маршрутку на 150 тысяч рублей 3
4 июня 18:50
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5 июня 04:30
В Волгограде предпринимателя оштрафовали за заказную маршрутку на 150 тысяч рублей 3
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