В Волгограде индивидуальный предприниматель В.М.Григоренко заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за работу маршрутного такси №52 «Кинотеатр «Мир» - ул. Ткачева (магазин «Радеж») без карты маршрута. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между тем, первоначально штраф, выписанный предпринимателю Волжским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был выше – 300 тысяч рублей. В суде предприниматель пытался доказать, что повода для наказания не было: по его утверждению, он осуществлял заказные перевозки по данному маршруту согласно договору фрахтования. Однако на заседании было доказано, что речь не шла о заказных перевозках, а транспорт предпринимателя осуществлял регулярные перевозки В частности, проверка выявила несоответствие наименования заказчика в путевом листе, несоответствие наименования заказчика в списке пассажиров путевому листу, а также отсутствие в списке пассажиров лиц, находившихся в момент осмотра в маршрутке. Кроме того, на микроавтобусе был установлен номер маршрута – 52. В результате штраф был признан обоснованным, но суд посчитал возможным снизить вполовину его размер.

Напомним, сегодня в Волгограде продолжают функционировать маршрутки, которые якобы осуществляют заказные перевозки, однако работают все по тем же схемам и графикам, по которым они ходили до отмены. Одна из хитростей, которыми пользуются водители таких транспортных средств, заключается в наличии списка пассажиров, с которыми якобы заключается договор об оказании им пассажирских услуг. Сейчас в Волгоградской областной думе готовится пакет документов, которые дадут возможность вставлять «палки в колеса» таким перевозчикам.



