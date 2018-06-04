Международные профессионалы рынка недвижимости признали волгоградский ЖК «Бейкер стрит» лучшим









В Москве завершился третий Международный бизнес-форум недвижимости, в рамках которого состоялся XIII национальный этап всемирного конкурса Prix d’Excellence Awards 2018 «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости».

Победителем в номинации «Жилая недвижимость» была признана Группа компаний «Волгострой» (Волгоград) с проектом комплексной застройки жилого квартала «Бейкер стрит». Застройщик был награжден дипломом и памятной хрустальной статуэткой, которую образно называют Оскаром в сфере недвижимости, сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Этот конкурс стал знаковым для нашего региона, потому что сразу два проекта оказались среди лучших. Помимо ЖК «Бейкер стрит», в номинации «Общественный сектор» победу одержал проект стадиона «Волгоград Арена».

Всего в престижном конкурсе приняли участие 17 регионов России, на суд жюри был представлен 81 проект.

Примечательно, что этот конкурс – единственный в стране, имеющий выход на международный уровень: победители и финалисты имеют возможность принять участие в международном этапе.

Посмотреть видео о комплексе ЖК «Бейкер стрит»









С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте bs34.ru. Застройщик ООО «СК Волгострой».

ЖК «Бейкер стрит»: Волгоград, ул. Шекснинская, 103 а

Телефон (8442) 60-15-60





Справка:

Международный бизнес-форум Недвижимости (МБФН-2018) организован Центром Международной Торговли и объединением International Real Estate Federation (FIABCI) – Международной федерацией профессионалов рынка недвижимости, которая связывает специалистов со всего мира с 1948 года.

Это масштабное мероприятие собрало главных и самых значимых представителей рынка недвижимости не только России, но и многих других стран.

Всемирный конкурс Prix d’Excellence Awards 2018 проводится FIABCI с 1992 года при поддержке The Wall Street Journal.

Председатель конкурсной комиссии — Владимир Иосифович Ресин, российский государственный и политический деятель, Депутат Государственной Думы.

Награждал победителей Ассен Македонов – Президент Всемирной Федерации профессионалов сферы недвижимости FIABCI WORLD (Болгария).



