В Волгограде убийца пятилетней Сони Четвертновой просит отменить приговор

Признанный виновным в убийстве и насильственных действиях сексуального характера над пятилетней Соней Четвертновой Павел Лукьяненко, просит отменить приговор. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционную жалобу на вынесенный облсудом приговор подал его адвокат. Ее основания пока не указаны. Напомним, за совершенное преступление 23 мая Павел Лукьяненко был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока.

15 сентября прошлого года в Калаче-на-Дону пропала пятилетняя девочка. Как оказалось в тот же день она была убита. Позже выяснится, что во время прогулки Соня встретила Павла Лукьяненко, которого давно знала и пошла за ним в гараж. Известно, что мужчина был пьян. В гараже он выпил еще спиртного и напал на ребенка. Соня стала кричать и попыталась выбежать из помещения. Опасаясь огласки, мужчина задушил ребенка, и спрятал ее тело в пристройке к гаражу. Когда о пропаже ребенка стало известно, в поисках приняли участие сотни сотрудников правоохранительных органов и волонтеры, были задействованы и беспилотники. Через день губернатор назначил вознаграждение в 1 миллион рублей за ценную для следствия информацию. Вскоре 73-летний пенсионер Вячеслав Мещеряков сообщил по “телефону доверия”, что раньше несколько раз видел Лукьяненко вместе с Соней. Также мужчина рассказал об исчезновении Лукьяненко после начала поисков ребенка. Тогда пенсионер был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона.

Отметим, что судебные заседания проходили в закрытом режиме в Калаче-на-Дону, а сам приговор огласили в Волгограде.