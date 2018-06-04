Это не первый случай в регионе, когда за заключение договоров об оказании ритуальных услуг с определенной фирмой родственникам обещали "преференции" при оказании услуг, в противном случае -- всяческие проблемы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, на сей раз выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с ИП Рыбушкиным может обеспечить преимущество при получении услуг Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ".

Основанием выдачи предупреждения УФАС послужили материалы проверки прокуратуры Еланского района Волгоградской области. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что должностное лицо Еланского судебно-медицинского отделения настойчиво рекомендовало воспользоваться услугами своего родственника ИП Рыбушкина, в противном случае при захоронении у родственников умерших "могли возникнуть" различные проблемы в СМЭ, что затянет время до предания тела земле.

Напомним, первое предупреждение по признакам нарушения антимонопольного законодательства было выдано Волжскому судебно-медицинскому отделению ГБУЗ «ВОБСМЭ». Вторыми нарушителями антимонопольного законодательства признаны их коллеги из Елани.



