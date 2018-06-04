



В антинаркотическом рейтинге регионов-2018 Волгоградская область заняла третье место из 85 субъектов России. Более здоровыми по этому показателю оказались Архангельская область и Чукотский автономный округ. Как говорится в докладе экспертов рейтинга «Трезвая Россия – против наркотиков», - сообщает ИА «Высота 102», - ранжирование регионов производилось от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Чем меньше балл, – тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место.

При составлении рейтинга использовались 5 критериев: «Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (смертельные отравления наркотическими и психотропными веществами) в разрезе субъектов Российской Федерации». «Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях: контингенты пациентов с наркоманией». «Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения». «Количество выявленных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов. «Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Среди регионов ЮФО 13-е место занял Севастополь, 26-е место - Адыгея, 32-я позиция у республики Калмыкия, на 38-м месте расположился Краснодарский край, на 53-м - Ростовская область, на 59-м – Астраханская. Разработчики «Антинаркотического рейтинга регионов - 2018» прогнозируют, что антинаркотическая работа будет позитивно меняться, укрепляться и прогрессировать именно в тех субъектах Российской Федерации, руководство которых станет учитывать результаты настоящего исследования и скорректирует свою работу по данному направлению.

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