Инженера из Германии спасают волгоградские врачи

Сегодня около часа назад со стадиона «Волгоград Арена» был госпитализирован немецкий телеинженер. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы произошедшего, у 48-летнего мужчины впервые случился приступ эпилепсии. С судорогами иностранного специалиста отправили в больницу скорой помощи №25. Неделей ранее на волгоградском стадионе произошло ЧП – 46-летний рабочий упал с высоты после удара электротоком. Мужчину также отправили в БСМП №25.

Напомним, больница скорой медицинской помощи №25 станет главным медицинским учреждением на время чемпионата мира по футболу. За последние три года в масштабную реконструкцию клиники было вложено 2 млрд рублей. Учреждение оснащено по последнему слову техники и по признанию представителя Минздрава РФ, посетившего объект в конце мая, – это лучшее сегодня в России отделение скорой медицинской помощи.