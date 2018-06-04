



Женская сборная России по водному поло начала подготовку к чемпионату Европы. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба "Спартак-Волгоград" Аркадий Вариводский, в состав сборной вошли трое представительниц волгоградской команды: капитан Ольга Горбунова, центральный защитник Наталья Чурзина и голкипер Анастасия Верхоглядова. Тренером сборной России является наставник женской команды "Спартак-Волгоград" Александр Гайдуков.

Чемпионат пройдет с 14 по 28 июля в городе Барселоне. В рамках подготовки к соревнованиям российские спортсменки примут участие в ватерпольном турнире, который также пройдет в Испании с 22 по 24 июня.

Отметим, что в минувшие выходные российские ватерполистки уже завоевали бронзовые медали Суперфинала мировой лиги в китайском Куньшане.



