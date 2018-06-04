Тепличные трущобы нашли в Николаевском районе Волгоградской области







Из 200 иностранных рабочих, которые работали в Николаевском районе Волгоградской области, 13 не имели разрешения на трудоустройство. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального главка, подразделений экономической безопасности, участковые при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд с использованием вертолета. Выяснилось, что на сельхозугодиях вблизи села Левчуновка работники из Узбекистана, Китая и Таджикистана выращивали в теплицах овощи. Вместе с семьями и малолетними детьми они жили там же во времянках и землянках. В домиках были оборудованы подземные ходы, по которым гастарбайтеры могли убегать от полицейских проверок. Отметим, что работодателям грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранца, трудоустроенного с нарушением закона.

Помимо нарушений миграционного законодательства, были выявлены факты незаконного забора воды, порчи земель и неучтенного использования электроэнергии. Полицейские изъяли для экспертизы образцы немаркированных удобрений.



