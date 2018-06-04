Глава Волгограда Андрей Косолапов оказался аутсайдером праймериз «ЕР»





Меньше всех голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в одномандатных округах Волгограда получил глава города Андрей Косолапов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Пришли на участки, чтобы поддержать своего депутата-градоначальника, чуть более 1400 человек. Это 3,3% избирателей района. Однако ввиду низкой явки в округе №1 Тракторозаводского района, в процентах от общего количества проголосовавших результат Косолапова выглядит чуть менее провальным – 52%. Для сравнения, коллегу главы города по соседнему округу №2 все того же Тракторозавоского района Ирину Фомину поддержали 2700 человек – это 93% граждан, принявших участие в голосовании на данной территории. Провальные итоги праймериз главы Волгограда – пожалуй, главная сенсация состоявшегося предварительного голосования. Напомним, как уже сообщало информагентство, удивительными выглядят и результаты голосования в пользу Алексея Волоцкова, который традиционно на предыдущих выборах показывал высокие показатели в своем родном Краснооктябрьском районе. Из 43 тысяч жителей округа его поддержали менее 2000 человек. Хотя формально, Волоцков – лидер голосования в своей территориальной группе. За руководителя фракции «ЕР» в гордуме проголосовал 91% избирателей округа, посетивших участки.

Проиграли битву за статус кандидата в депутаты от «Единой России» сразу несколько нынешних народных избранников, трое из которых - с солидным депутатским стажем. Так, в одномандатном округе №9 Центрального района Елена Вознесенская с большим отрывом уступила 25-летнему индивидуальному предпринимателю, обладателю черного пояса по тхэквондо Алексею Рыгину. В представительном собрании известный в Волгограде доктор проработала два созыва. Пришлось попотеть и понервничать накануне депутату Дмитрию Федюшкину, который с большим трудом поборол главного конкурента Наталью Трубину. С перевесом всего в 276 голосов молодой нардеп все-таки вырвал победу. Кандидатом от партии власти по территориальной группе №12 Советского района станет именно он. Рекламных щитов со слоганом «За Нашу Наташу!» в этом году жители Советского района, в отличие от предыдущих выборов, могут не увидеть. Опытный депутат, в прошом – руководитель исполкома реготделения «ЕР», Андрей Биленко не совладал с молодым коллегой по думскому цеху Денисом Глазуновым. В нынешний созыв Глазунов избирался от КПРФ, но в сентябре пойдет на выборы уже под флагом партии власти. Скандально известная "слуга народа", избранная в 2013 году в гордуму от "ЕР", Ольга Толоконникова с треском проиграла Ирине Фоминой в одномандатном округе Тракторозаводского района. ранеее ее исключили из фракции единороссов из-за громкой истории с ее многомиллионными долгами.

Мелькают в списке победителей праймериз и свежие лица, среди которых по традции есть несколько бюджетников. К примеру, это двое директоров образовательных учреждений – Лариса Тропкина (лицей №5) и Светлана Прохорова (школа №3). В число будущих кандидатов от «Единой России» пробились и дорожники – замдиректора МБУ «Северное» Илья Багров и директор ООО «ДРСУ Тракторозаводского района» Дмитрий Никуйко. В числе канидадатов от «ЕР» также могут оказаться представители «Лукойла» и «Газпрома», директор управляющей компании, главный молодогвардеец «Единой России», директор завода и другие.



