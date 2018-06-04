Доска позора: Кусок крыши жилого дома может рухнуть на головы волгоградцев





Жители дома №1 по улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда опасаются за свою жизнь и жизнь горожан, на которых может в любую минуту свалиться с крыши торца здания кусок железной крыши. Об этом они заявили ИА «Высота 102», подкрепив свои опасения фотографиями.

«Такое впечатление, что он вот-вот оторвется и рухнет кому-нибудь на голову, - говорят волгоградцы. – Мы позвонили в МЧС, поставили в известность, но пока реакции никакой. Так что теперь, ждать беды?».

Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.