Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжей





Причем на одном из них нельзя будет купаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, определены следующие зоны отдыха на водных объектах, где разрешено купаться: в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив отеля «Старт» (ул. Грамши, 4), в Советском районе на правом берегу Волги на набережной им. Тулака, в Кировском районе на левом берегу Волги на острове Сарпинский и в Красноармейском районе на песчаной косе северо-западнее от маяка, расположенного на полуострове Сарептский. Еще одна зона отдыха будет функционировать в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив жилого дома №1 по ул. Тракторостроителей, однако купаться здесь будет запрещено. Районным чиновникам дано указание организовать благоустройство зон отдыха, уборку территории, а также обеспечить мероприятия по безопасности отдыхающих. Между тем, жители Центрального района вновь остались без своего пляжа. По некоторым данным, он может открыться после проведения чемпионата мира по футболу.



