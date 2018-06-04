|Общество
|04.06.2018 12:35
До первого матча ЧМ -2018 в Волгограде осталось ровно две недели
До начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России остается 10 дней. Об этом сегодня напомнил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. По словам главы области, проведение матчей в Волгограде, приезд национальных футбольных сборных, участие в составе официальных делегаций руководителей государств, регионов этих стран, представителей национальных компаний, бизнеса, спортивных функционеров создают уникальную возможность расширить географию и объемы международного сотрудничества. Глава региона поставил задачу проработать и представить предложения о возможном расширении либо начале такого сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической, гуманитарной, образовательной сферах, в области туризма и по другим направлениям. Для этого необходимо изучить текущую ситуацию, а также обратить внимание на лучшие практики двустороннего взаимодействия России и других регионов с этими странами.
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|04.06.2018 15:04
Это не первый случай в регионе, когда за заключение договоров об оказании ритуальных услуг с определенной фирмой родственникам обещали "преференции" при оказании услуг, в противном случае -- всяческие проблемы. Rак сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, на сей раз выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с ИП Рыбушкиным может обеспечить преимущество при получении услуг Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ". Основанием выдачи предупреждения УФАС послужили материалы проверки прокуратуры Еланского района Волгоградской области. Сотрудники надзорного...
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|Общество
|04.06.2018 13:37
Сегодня около часа назад со стадиона «Волгоград Арена» был госпитализирован немецкий телеинженер. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы произошедшего, у 48-летнего мужчины впервые случился приступ эпилепсии. С судорогами иностранного специалиста отправили в больницу скорой помощи №25. Неделей ранее на волгоградском стадионе произошло ЧП – 46-летний рабочий упал с высоты после удара электротоком. Мужчину также отправили в БСМП №25. Напомним, больница скорой медицинской помощи №25 станет главным медицинским учреждением на время чемпионата мира по футболу. За последние три года в масштабную реконструкцию клиники было вложено 2 млрд рублей. Учреждение оснащено по последнему слову техники и по...
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|Спорт
|04.06.2018 13:29
Женская сборная России по водному поло начала подготовку к чемпионату Европы. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба "Спартак-Волгоград" Аркадий Вариводский, в состав сборной вошли трое представительниц волгоградской команды: капитан Ольга Горбунова, центральный защитник Наталья Чурзина и голкипер Анастасия Верхоглядова. Тренером сборной России является наставник женской команды "Спартак-Волгоград" Александр Гайдуков. Чемпионат пройдет с 14 по 28 июля в городе Барселоне. В рамках подготовки к соревнованиям российские спортсменки примут участие в ватерпольном турнире, который также пройдет в Испании с 22 по 24 июня. Отметим, что в минувшие выходные российские ватерполистки уже завоевали бронзовые медали Суперфинала мировой лиги в китайском Куньшане. ...
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|Общество
|04.06.2018 13:08
Из 200 иностранных рабочих, которые работали в Николаевском районе Волгоградской области, 13 не имели разрешения на трудоустройство. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального главка, подразделений экономической безопасности, участковые при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд с использованием вертолета. Выяснилось, что на сельхозугодиях вблизи села Левчуновка работники из Узбекистана, Китая и Таджикистана выращивали в теплицах овощи. Вместе с семьями и малолетними детьми они жили там же во времянках и землянках. В домиках были оборудованы подземные ходы, по которым гастарбайтеры могли убегать от полицейских проверок. ...
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|Общество
|04.06.2018 13:05
Жители дома №1 по улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда опасаются за свою жизнь и жизнь горожан, на которых может в любую минуту свалиться с крыши торца здания кусок железной крыши. Об этом они заявили ИА «Высота 102», подкрепив свои опасения фотографиями. «Такое впечатление, что он вот-вот оторвется и рухнет кому-нибудь на голову, - говорят волгоградцы. – Мы позвонили в МЧС, поставили в известность, но пока реакции никакой. Так что теперь, ждать беды?». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать...
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|Политика
|04.06.2018 13:03 (Обновлено: 04.06.2018 14:13)
Меньше всех голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в одномандатных округах Волгограда получил глава города Андрей Косолапов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Пришли на участки, чтобы поддержать своего депутата-градоначальника, чуть более 1400 человек. Это 3,3% избирателей района. Однако ввиду низкой явки в округе №1 Тракторозаводского района, в процентах от общего количества проголосовавших результат Косолапова выглядит чуть менее провальным – 52%. Для сравнения, коллегу главы города по соседнему округу №2 все того же Тракторозавоского района Ирину Фомину поддержали 2700 человек – это 93% граждан, принявших участие в голосовании на данной территории. Провальные итоги праймериз главы Волгограда –...
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|Расследования
|04.06.2018 12:47
Уголовное дело в отношении руководителя сельхозпредприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, передано сегодня в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2013-2015 годах бизнесмен недоплатил более 19,5 миллионов рублей НДС. От уплаты налога он уходил, включая в декларации сведения о закупке сельхозпродукции у четырех фирм, которые, на деле, предпринимательством не занимались. Свою вину 30-летний мужчина полностью признал. Во время следствия были арестованы его счета и недвижимость. Стоимость активов и имущества равна сумме нанесенного ущерба. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СКР. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБиПК ГУ...
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|Экономика
|04.06.2018 12:44 (Обновлено: 04.06.2018 13:29)
В Волгограде «сошли с ума» цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня автолюбителей, которые приехали на заправку «Газпрома» на ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда, шокировали новые ценники на бензин марки АИ-95 - без одной копейки 47 рублей. Еще несколько дней назад бензин этой марки стоил на 2 рубля дешевле. Такая же ситуация, рассказали информагентству волгоградцы, и на других заправках города. Ранее в Волгоградстате сообщали, что с 22 по 28 мая бензин и дизельное топливо в регионе подорожали на 1,5-1,7%. Подорожание топлива как в Волгограде, так и в других субъектах России происходит на фоне ожиданий правительства...
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|Общество
|04.06.2018 12:17
Причем на одном из них нельзя будет купаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, определены следующие зоны отдыха на водных объектах, где разрешено купаться: в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив отеля «Старт» (ул. Грамши, 4), в Советском районе на правом берегу Волги на набережной им. Тулака, в Кировском районе на левом берегу Волги на острове Сарпинский и в Красноармейском районе на песчаной косе северо-западнее от маяка, расположенного на полуострове Сарептский. Еще одна зона отдыха будет функционировать в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив жилого дома №1 по ул. Тракторостроителей,...
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|Общество
|04.06.2018 12:05
7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. На сегодняшний день в редакцию ИА «Высота 102» начали поступать десятки звонков от жителей Волгоградской области, которые просят уточнить, каким образом можно обратиться к президенту, чтобы получить ответ на свой вопрос во время «прямой линии». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, обращения в текстовом виде,...
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|Расследования
|04.06.2018 11:31
Направлено в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса из Волгограда, подозреваемого в торговле наркотиками. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 43-летний мужчина вел свой бизнес на остановке общественного транспорта. Так, утром 25 января на остановке “Клуб Строитель” в Красноармейском районе он продал своему знакомому 4,93 г марихуаны, а затем продолжил рейс. В тот же день его задержали. При себе у него было почти 80 граммов марихуаны, еще более 10 граммов нашли у него дома. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД России по г.Волгограду. Свою вину мужчина полностью признал.
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|Расследования
|04.06.2018 11:19
Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту крушения мотодельтаплана в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, пилот 1942 года рождения, управлявший воздушным судном, погиб. Напомним, трагедия произошла сегодня ранним утром около поселка Заря Калачевского района. По предварительным сведениям, летательный аппарат мог задеть верхушки деревьев на границе лесопосадки и поля. Мотодельтоплан занимался химической обработкой полей на полях фермеров. По данным информагентства, погибший пилот был родом из Руднянского района Волгоградской области.
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|Общество
|04.06.2018 11:15
Акция “Закрой окно - спаси ребенка” прошла в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, в парке имени Саши Филиппова полицейские и волонтеры молодежного центра “Друзья” раздали родителям специальные памятки и рассказали им о том, что ни одна, даже самая надежная москитная сетка, не выдержит вес ребенка. Главная цель акции - помочь родителям понять сколь важно соблюдать простые правила безопасности: ставить на окна специальные замки, и не оставлять маленьких детей без присмотра, когда они открыты. Ведь только в этом году, с приходом тепла, двое детей выпали из окон в Волгоградской области. ...
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|Политика
|04.06.2018 10:45
20 действующих депутатов Волгоградской городской думы победили на праймериз «Единой России», который прошел накануне, 3 июня. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в реготделении партии. В процентном соотношении от числа проголосовавших в округе лидером является Ирина Фомина – будущий созыв гордумы для нее может стать четвертым по счету. Поддержку народной избраннице оказали почти 93% избирателей, пришедших на участки (около 2,7 тыс. человек). В абсолютных цифрах по количеству набранных голосов первая тройка одномандатников по предварительным данным такова: депутат гордумы Олег Ярыгин, округ № 7 Дзержинского района (около 4,8 тыс. голосов), Андрей Гимбатов, одномандатный округ №13 Советского района (почти 4,7 тыс....
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|Общество
|04.06.2018 10:40
Светлане Васильевне Василянской из Волжского, которая два месяца не получала жизненно необходимое для нее лекарство, наконец,, выдали препарат. Этой радостной новостью с корреспондентом ИА «Высота 102» поделилась пенсионерка. Женщине, страдающей почечной недостаточностью, постоянно нужно принимать кетостирил. Однако из-за отсутствия лекарства по бесплатному рецепту пенсионерка долгое время оставалась без препарата, который поддерживал в ней жизненные силы. Купить его на свои деньги волжанка не могла – это бы стоило больше, чем ее пенсия. Как-то дочери пенсионерке даже пришлось брать кредит, чтобы приобрети лекарство для своей мамы. Светлана Василянская неоднократно звонила на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области и даже обратилась в прокуратуру,...
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4 июня 13:37
4 июня 13:29
4 июня 12:44
4 июня 12:35
До первого матча ЧМ -2018 в Волгограде осталось ровно две недели 6
3 июня 23:16
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