В Волгограде будут судить координатора наркосиндиката из Таиланда

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летней уроженки Новокузнецка, обвиняемой в участии в международной наркогруппировке и покушении на сбыт наркотиков. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, с мая по октябрь 2014 года обвиняемая руководила группой из 19 человек, занимавшейся “бесконтактной” продажей наркотиков. Для этого они использовали сеть “закладок”, которые обслуживали множество наркокурьеров, “диспетчеров”, и “осведомителей”. Торговля дурманящими веществами шла в Волгограде, Пензе, Подольске, Ставрополе, Тюмени, Южно-Сахалинске и Якутске.

Преступные ячейки базировались в Волгограде, Якутске и Южно-Сахалинске. При этом сама девушка находилась в Таиланде. В 2016 года она была объявлена в международный розыск. Её нашли в сентябре прошлого года в Новосибирске.

Девушка полностью признала свою вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Тем не менее ей грозит от 15-20 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Отметим, что в 2016-2017 годах были осуждены 11 участников преступного сообщества из Волгограда, Якутска, Курска и Сахалинской области. У наркоторговцев изъяли около 70 килограммов синтетических наркотиков. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Само дело расследовали следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Обвинительные заключения утверждались региональной прокуратурой. В марте в Волгограде были вынесены приговоры девятерым членам преступного сообщества. В международном розыске все еще находятся организатор и трое руководителей структурных подразделений наркосиндиката.