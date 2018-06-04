Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с Путиным

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7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. На сегодняшний день в редакцию ИА «Высота 102» начали поступать десятки звонков от жителей Волгоградской области, которые просят уточнить, каким образом можно обратиться к президенту, чтобы получить ответ на свой вопрос во время «прямой линии». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, обращения в текстовом виде, а также в видеоформате принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва–Путину» и «ОК Live». Дозвониться до единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправить свой вопрос можно и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).