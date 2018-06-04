В Волгограде «взбесились» цены на бензин





В Волгограде «сошли с ума» цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня автолюбителей, которые приехали на заправку «Газпрома» на ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда, шокировали новые ценники на бензин марки АИ-95 - без одной копейки 47 рублей. Еще несколько дней назад бензин этой марки стоил на 2 рубля дешевле. Такая же ситуация, рассказали информагентству волгоградцы, и на других заправках города. Ранее в Волгоградстате сообщали, что с 22 по 28 мая бензин и дизельное топливо в регионе подорожали на 1,5-1,7%. Подорожание топлива как в Волгограде, так и в других субъектах России происходит на фоне ожиданий правительства РФ стабилизации цен на бензин после снижения стоимости акцизов.



