|Расследования
|04.06.2018 11:31
В Волгограде водитель автобуса сбывал наркотики на остановках
Направлено в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса из Волгограда, подозреваемого в торговле наркотиками. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 43-летний мужчина вел свой бизнес на остановке общественного транспорта. Так, утром 25 января на остановке “Клуб Строитель” в Красноармейском районе он продал своему знакомому 4,93 г марихуаны, а затем продолжил рейс. В тот же день его задержали. При себе у него было почти 80 граммов марихуаны, еще более 10 граммов нашли у него дома. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД России по г.Волгограду. Свою вину мужчина полностью признал.
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Расследования
|04.06.2018 12:47
Уголовное дело в отношении руководителя сельхозпредприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, передано сегодня в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2013-2015 годах бизнесмен недоплатил более 19,5 миллионов рублей НДС. От уплаты налога он уходил, включая в декларации сведения о закупке сельхозпродукции у четырех фирм, которые, на деле, предпринимательством не занимались. Свою вину 30-летний мужчина полностью признал. Во время следствия были арестованы его счета и недвижимость. Стоимость активов и имущества равна сумме нанесенного ущерба. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СКР. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБиПК ГУ...
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|Экономика
|04.06.2018 12:44
В Волгограде «сошли с ума» цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня автолюбителей, которые приехали на заправку «Газпрома» на ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда, шокировали новые ценники на бензин марки АИ-95 - без одной копейки 47 рублей. Еще несколько дней назад бензин этой марки стоил на 2 рубля дешевле. Такая же ситуация, рассказали информагентству волгоградцы, и на других заправках города. Ранее в Волгоградстате сообщали, что с 22 по 28 мая бензин и дизельное топливо в регионе подорожали на 1,5-1,7%. Подорожание топлива как в Волгограде, так и в других субъектах России происходит на фоне ожиданий правительства...
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|Общество
|04.06.2018 12:35
До начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России остается 10 дней. Об этом сегодня напомнил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. По словам главы области, проведение матчей в Волгограде, приезд национальных футбольных сборных, участие в составе официальных делегаций руководителей государств, регионов этих стран, представителей национальных компаний, бизнеса, спортивных функционеров создают уникальную возможность расширить географию и объемы международного сотрудничества. Глава региона поставил задачу проработать и представить предложения о возможном расширении либо начале такого сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической, гуманитарной, образовательной сферах, в области туризма и по другим...
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|Общество
|04.06.2018 12:17
Причем на одном из них нельзя будет купаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, определены следующие зоны отдыха на водных объектах, где разрешено купаться: в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив отеля «Старт» (ул. Грамши, 4), в Советском районе на правом берегу Волги на набережной им. Тулака, в Кировском районе на левом берегу Волги на острове Сарпинский и в Красноармейском районе на песчаной косе северо-западнее от маяка, расположенного на полуострове Сарептский. Еще одна зона отдыха будет функционировать в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив жилого дома №1 по ул. Тракторостроителей,...
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|Общество
|04.06.2018 12:05
7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. На сегодняшний день в редакцию ИА «Высота 102» начали поступать десятки звонков от жителей Волгоградской области, которые просят уточнить, каким образом можно обратиться к президенту, чтобы получить ответ на свой вопрос во время «прямой линии». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, обращения в текстовом виде,...
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|Расследования
|04.06.2018 11:19
Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту крушения мотодельтаплана в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, пилот 1942 года рождения, управлявший воздушным судном, погиб. Напомним, трагедия произошла сегодня ранним утром около поселка Заря Калачевского района. По предварительным сведениям, летательный аппарат мог задеть верхушки деревьев на границе лесопосадки и поля. Мотодельтоплан занимался химической обработкой полей на полях фермеров. По данным информагентства, погибший пилот был родом из Руднянского района Волгоградской области.
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|Общество
|04.06.2018 11:15
Акция “Закрой окно - спаси ребенка” прошла в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, в парке имени Саши Филиппова полицейские и волонтеры молодежного центра “Друзья” раздали родителям специальные памятки и рассказали им о том, что ни одна, даже самая надежная москитная сетка, не выдержит вес ребенка. Главная цель акции - помочь родителям понять сколь важно соблюдать простые правила безопасности: ставить на окна специальные замки, и не оставлять маленьких детей без присмотра, когда они открыты. Ведь только в этом году, с приходом тепла, двое детей выпали из окон в Волгоградской области. ...
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|Политика
|04.06.2018 10:45
20 действующих депутатов Волгоградской городской думы победили на праймериз «Единой России», который прошел накануне, 3 июня. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в реготделении партии. В процентном соотношении от числа проголосовавших в округе лидером является Ирина Фомина – будущий созыв гордумы для нее может стать четвертым по счету. Поддержку народной избраннице оказали почти 93% избирателей, пришедших на участки (около 2,7 тыс. человек). В абсолютных цифрах по количеству набранных голосов первая тройка одномандатников такова: депутат гордумы Андрей Гимбатов, одномандатный округ №13 Советского района (почти 4,7 тыс. голосов), замдиректора МБУ «Северное» Илья Багров, одномандатный округ №4 Краснооктябрьского района (3,9 тыс. голосов)...
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|Общество
|04.06.2018 10:40
Светлане Васильевне Василянской из Волжского, которая два месяца не получала жизненно необходимое для нее лекарство, наконец,, выдали препарат. Этой радостной новостью с корреспондентом ИА «Высота 102» поделилась пенсионерка. Женщине, страдающей почечной недостаточностью, постоянно нужно принимать кетостирил. Однако из-за отсутствия лекарства по бесплатному рецепту пенсионерка долгое время оставалась без препарата, который поддерживал в ней жизненные силы. Купить его на свои деньги волжанка не могла – это бы стоило больше, чем ее пенсия. Как-то дочери пенсионерке даже пришлось брать кредит, чтобы приобрети лекарство для своей мамы. Светлана Василянская неоднократно звонила на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области и даже обратилась в прокуратуру,...
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|Расследования
|04.06.2018 09:12
Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения дельталета МД-50ВГ в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, дельталет осуществлял авиационно-химические работы по обработке земель сельхозназначения. В результате крушения воздушное судно разрушено, пилот погиб. Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка действиям участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Сотрудниками Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль. Причины падения дельталета устанавливаются. По уточненным данным, дельталет упал...
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|Происшествия
|04.06.2018 07:17
Мотодельтоплан упал, по предварительным данным, в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, это случилось в районе поселка Заря. По имеющимся сведениям, пилот погиб, летательный аппарат занимался опылением полей. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать ошибка управления мотодельтопланом. Как рассказали ИА "Высота 102" местные жители, трагедия случилась около пяти утра на границе поля и лесопосадки. По некоторым данным, мотодельтоплан задел крылом верхушки деревьев. Погибший - житель Руднянского района, он работал на фермерских полях. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, здесь же находятся руководители района и Зярянского сельского поселения. ...
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|Общество
|04.06.2018 06:29
Сайт, содержащий информацию о способах ухода от уплаты налогов и сборов, обналичиванию денежных средств, закрыли в Волгоградской области по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Ольховского районного суда, распространяемая в сети Интернет информация на указанном сайте признана запрещенной. Иск в суд подала районная прокуратура, выявившая запрещенную к распространению на территории РФ информацию в ходе проведения мониторинга сети Интернет.
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|Политика
|03.06.2018 23:16
Аутсайдером по явке избирателей на участки предварительного голосования «Единой России» в Волгограде стал Тракторозаводский район. Итоги праймериз партии власти в разрезе территорий города стали известны ИА «Высота 102». Так, на севере областного центра своих кандидатов поддержали только 8,9% избирателей района. Здесь по двум одномандатным округам идут глава Волгограда Андрей Косолапов и еще один действующий депутат Ирина Фомина. Напомним, в целом по Волгограду предварительная явка составляет 11,24% избирателей. На втором месте с конца расположился Кировский район (10,6%), в котором горожанам предлагалось голосовать, в том числе, за нынешних нардепов Олега Спицына и Дмитрия Дильмана. Тройку худших районов по активности электората замыкает Краснооктябрьский...
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|Политика
|03.06.2018 21:24
11,24% - таковы первые данные об итоговой явке избирателей на участки для предварительного голосования в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия». Всего на участки пришли более 80 тысяч человек. В 20.00 счетные комиссии закрыли свои двери. В настоящее время идет подсчет голосов. Победителей праймериз, которые станут кандидатами в депутаты гордумы от «ЕР», оргкомитет по проведению процедуры озвучит завтра, 4 июня. Напомним, в Волгограде за статус выдвиженцев от партии власти борются 167 человек, из которых отберут 36. Такое количество мандатов в представительное собрание будет разыграно в единый день голосования, 9 сентября. 18 человек будут...
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|Выборы
|03.06.2018 17:09
Сегодня в муниципалитетах, жители которых осенью выберут депутатов городских дум, проходит праймериз партии «Единой России». В Волгограде с восьми утра распахнули двери 64 участковые счетные комиссии, куда приходят горожане, которые изъявили желание принять участие в отборе кандидатов в депутаты городского представительного органа. Избиратели, которые пришли сегодня на один из таких участков, расположенных в молодежном центре «Двадцать первый век» Дзержинского района Волгограда поделились с корреспондентами ИА «Высота 102», кому из кандидатов они отдали свой голос и какие качества будущих депутатов им наиболее симпатичны. Впрочем, не обошлось и без критики в адрес организаторов праймериз. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102». ...
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4 июня 12:44
4 июня 11:31
В Волгограде водитель автобуса сбывал наркотики на остановках 2
3 июня 23:16
3 июня 17:09
2 июня 21:11
2 июня 19:31
2 июня 14:01
1 июня 20:24
Расследования
4 июня 11:31
В Волгограде водитель автобуса сбывал наркотики на остановках 2
1 июня 04:56
31 мая 12:18
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