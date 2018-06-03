



Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту крушения мотодельтаплана в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, пилот 1942 года рождения, управлявший воздушным судном, погиб.

Напомним, трагедия произошла сегодня ранним утром около поселка Заря Калачевского района. По предварительным сведениям, летательный аппарат мог задеть верхушки деревьев на границе лесопосадки и поля. Мотодельтоплан занимался химической обработкой полей на полях фермеров. По данным информагентства, погибший пилот был родом из Руднянского района Волгоградской области.







