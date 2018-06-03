Полицейские Волгограда призывают родителей закрывать окна





Акция “Закрой окно - спаси ребенка” прошла в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, в парке имени Саши Филиппова полицейские и волонтеры молодежного центра “Друзья” раздали родителям специальные памятки и рассказали им о том, что ни одна, даже самая надежная москитная сетка, не выдержит вес ребенка. Главная цель акции - помочь родителям понять сколь важно соблюдать простые правила безопасности: ставить на окна специальные замки, и не оставлять маленьких детей без присмотра, когда они открыты. Ведь только в этом году, с приходом тепла, двое детей выпали из окон в Волгоградской области. Так, 23 мая в Михайловке выпал из окна двухлетний малыш. Пока его мама и бабушка были заняты домашними делами, мальчик зашел на кухню, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала его веса и ребенок упал с высоты четвертого этажа.



