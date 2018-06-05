Администрацию Иловатского сельского поселения Старополтавского района обязали в трехмесячный срок разработать и утвердить генеральную схему очистки населенных пунктов от отходов. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Старополтавский районный суд, рассмотрев исковые требования прокурора района. Бездействие администрации в части неприятия мер по разработке генеральной схемы очистки населенных пунктов сельского поселения от отходов признано незаконным. В суде надзорное ведомство указало, что очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Отсутствие разработанной и утвержденной генеральной схемы работы в этом направлении может привести к возникновению несанкционированных и неконтролируемых свалок бытовых отходов. В состав указанного сельского поселения входят два населенных пункта - административный центр с. Иловатка и с. Белокаменка.

Представитель администрации Иловатского сельского поселения возражал против удовлетворения исковых требований прокуратуры, полагая, что они основаны на ошибочном толковании норм права, поскольку разработка генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов к полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений не относится. Суд с такими доводами не согласился, так как они противоречат действующему законодательству. Так, на основании ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Таким образом, считает суд, в данном споре именно на администрацию Иловатского сельского поселения возложена обязанность по обеспечению на территории соответствующего муниципального образования мест сбора и временного хранения отходов.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



