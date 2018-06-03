В Волгограде на пьедестал победителей праймериз «ЕР» взошли действующие депутаты

20 действующих депутатов Волгоградской городской думы победили на праймериз «Единой России», который прошел накануне, 3 июня. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в реготделении партии. В процентном соотношении от числа проголосовавших в округе лидером является Ирина Фомина – будущий созыв гордумы для нее может стать четвертым по счету. Поддержку народной избраннице оказали почти 93% избирателей, пришедших на участки (около 2,7 тыс. человек).

В абсолютных цифрах по количеству набранных голосов первая тройка одномандатников такова: депутат гордумы Андрей Гимбатов, одномандатный округ №13 Советского района (почти 4,7 тыс. голосов), замдиректора МБУ «Северное» Илья Багров, одномандатный округ №4 Краснооктябрьского района (3,9 тыс. голосов) и депутат Денис Глазунов, одномандатный округ №6 Дзержинского района (чуть менее 3,8 тыс. голосов). Среди кандидатов-списочников самый лучший результат показал действующий депутат Иосиф Ефремов, который намерен баллотироваться по территориальной группе №7 Дзержинского района. Он набрал почти 5,7 тыс. голосов. На втором месте – руководитель Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», замглавы города Владлен Колесников (почти 5,5 тыс. голосов), на третьем – директор ООО «ДРСУ Тракторозаводского района» Дмитрий Никуйко (более 4,1 тыс. голосов).

За главного единоросса городской думы Алексея Волоцкова, который участвовал в праймериз по территориальной группе №5 Краснооктябрьского района, проголосовал 91% избирателей, пришедших на участки. Однако в переводе в абсолютные цифры результат более чем скромный - менее 2 тысяч голосов.

Список действующий депутатов, победивших на праймериз по одномандатным округам:

1. Андрей Косолапов (округ №1 Тракторозаводского района)

2. Ирина Фомина (округ №2 Тракторозаводского района)

3. Зоя Заболотнева (округ №5 Краснооктябрьского района)

4. Денис Глазунов (округ №6 Дзержинского района)

5. Олег Ярыгин (округ №7 Дзержинского района)

6. Алексей Зверев (округ №11 Ворошиловского района)

7. Андрей Поплавский (округ №12 Советского района)

8. Андрей Гимбатов (округ №13 Советского района)

9. Дмитрий Дильман (округ №14 Кировского района)

10. Олег Спицын (округ №15 Кировского района)

11. Геннадий Кузнецов (округ №16 Красноармейского района)

По списку партии наибольшее число голосов получили следующие нынешние нардепы: Владлен Колесников, Алексей Волоцков, Иван Никитин, Иосиф Ефремов, Ирина Карева, Дмитрий Федюшкин, Андрей Таев, Валерий Миронов, Ольга Потапова.



