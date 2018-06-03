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Общество
 04.06.2018 10:40

Льготнице в Волгоградской области выдали жизненно необходимое лекарство

Светлане Васильевне Василянской из Волжского, которая  два месяца не получала  жизненно необходимое для нее лекарство, наконец,, выдали препарат. Этой радостной новостью с корреспондентом ИА «Высота 102» поделилась пенсионерка. Женщине, страдающей  почечной недостаточностью,  постоянно нужно принимать кетостирил. Однако из-за отсутствия лекарства по бесплатному рецепту пенсионерка долгое время оставалась без препарата, который поддерживал в ней жизненные силы. Купить его на свои деньги волжанка не могла – это бы стоило больше, чем ее пенсия. Как-то дочери пенсионерке даже пришлось брать кредит, чтобы приобрети лекарство для своей мамы. Светлана Василянская  неоднократно звонила  на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области и даже обратилась в прокуратуру, чтобы поднять эту проблему. 
«Мне  позвонили в прошлую пятницу, пригласили прийти за лекарством, - рассказала Светлана Васильевна. – И даже мужу моему, который страдает диабетом, выдали таблетки и тест-полоски, которые он тоже не мог получить. Я бы радоваться должна, но теперь переживаю за тех, кому кетостирил так же нужен, как и мне». 
Напомним, ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области поясняли, что возникли проблемы с закупками этого лекарства. По некоторым данным, препарат должен появиться в аптеках по бесплатным рецептам для льготников к середине июня. 


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Расследования 04.06.2018 09:12

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Происшествия 04.06.2018 07:17

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Общество 04.06.2018 06:29

Сайт, содержащий информацию о способах ухода от уплаты налогов и сборов, обналичиванию денежных средств, закрыли в Волгоградской области по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Ольховского районного суда, распространяемая в сети Интернет информация на указанном сайте признана запрещенной. Иск в суд подала районная прокуратура, выявившая запрещенную к распространению на территории РФ информацию в ходе проведения мониторинга сети Интернет.
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Политика 03.06.2018 23:16

Аутсайдером по явке избирателей на участки предварительного голосования «Единой России» в Волгограде стал Тракторозаводский район. Итоги праймериз партии власти в разрезе территорий города стали известны ИА «Высота 102». Так, на севере областного центра своих кандидатов поддержали только 8,9% избирателей района. Здесь по двум одномандатным округам идут глава Волгограда Андрей Косолапов и еще один действующий депутат Ирина Фомина. Напомним, в целом по Волгограду предварительная явка составляет 11,24% избирателей.  На втором месте с конца расположился Кировский район (10,6%), в котором горожанам предлагалось голосовать, в том числе, за нынешних нардепов Олега Спицына и Дмитрия Дильмана. Тройку худших районов по активности электората замыкает Краснооктябрьский...
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Политика 03.06.2018 21:24

11,24% - таковы первые данные об итоговой явке избирателей на участки для предварительного голосования в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия». Всего на участки пришли более 80 тысяч человек. В 20.00 счетные комиссии закрыли свои двери. В настоящее время идет подсчет голосов. Победителей праймериз, которые станут кандидатами в депутаты гордумы от «ЕР», оргкомитет по проведению процедуры озвучит завтра, 4 июня. Напомним, в Волгограде за статус выдвиженцев от партии власти борются 167 человек, из которых отберут 36. Такое количество мандатов в представительное собрание будет разыграно в единый день голосования, 9 сентября. 18 человек будут...
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Выборы 03.06.2018 17:09

Сегодня в муниципалитетах, жители которых осенью выберут депутатов городских дум, проходит праймериз партии «Единой России». В Волгограде с восьми утра распахнули  двери 64 участковые счетные комиссии, куда приходят горожане, которые изъявили желание принять участие в отборе  кандидатов в депутаты городского представительного органа. Избиратели, которые пришли сегодня на один из таких участков, расположенных в молодежном центре «Двадцать первый век» Дзержинского района Волгограда поделились с корреспондентами ИА «Высота 102», кому из кандидатов они отдали свой голос и какие качества будущих депутатов им наиболее симпатичны. Впрочем, не обошлось и без критики в адрес организаторов праймериз. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».   ...
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2 июня 21:11
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