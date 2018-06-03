Льготнице в Волгоградской области выдали жизненно необходимое лекарство

Светлане Васильевне Василянской из Волжского, которая два месяца не получала жизненно необходимое для нее лекарство, наконец,, выдали препарат. Этой радостной новостью с корреспондентом ИА «Высота 102» поделилась пенсионерка. Женщине, страдающей почечной недостаточностью, постоянно нужно принимать кетостирил. Однако из-за отсутствия лекарства по бесплатному рецепту пенсионерка долгое время оставалась без препарата, который поддерживал в ней жизненные силы. Купить его на свои деньги волжанка не могла – это бы стоило больше, чем ее пенсия. Как-то дочери пенсионерке даже пришлось брать кредит, чтобы приобрети лекарство для своей мамы. Светлана Василянская неоднократно звонила на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области и даже обратилась в прокуратуру, чтобы поднять эту проблему.

«Мне позвонили в прошлую пятницу, пригласили прийти за лекарством, - рассказала Светлана Васильевна. – И даже мужу моему, который страдает диабетом, выдали таблетки и тест-полоски, которые он тоже не мог получить. Я бы радоваться должна, но теперь переживаю за тех, кому кетостирил так же нужен, как и мне».

Напомним, ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области поясняли, что возникли проблемы с закупками этого лекарства. По некоторым данным, препарат должен появиться в аптеках по бесплатным рецептам для льготников к середине июня.







