







С 1 по 5 июня 2018 года сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский традиционно проводят экологические акции, приуроченные ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе, в этом году на несколько дней волжские пивовары отказались от поездки на работу на личных автомобилях, а приходили пешком. Таким образом, было сокращено количество выбросов CO2 от сгорания топлива автомобилей в атмосферу. С помощью этой акции руководство филиала решило продемонстрировать обществу, что даже самые простые действия могут оказывать положительное влияние на окружающую среду.

Кроме того, 1 июня 2018 года сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский совместно с сотрудниками ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»» провели акцию по уборке водоохранных зон водоемов на территории поймы на ерике Гнилой близ хутора Рыбачий Среднеахтубинского муниципального района. Участники акции тщательно проверили каждый квадратный метр берега ерика - излюбленного места отдыха жителей региона. В ходе мероприятия было собрано более пятидесяти больших мешков мусора с пластиком, стеклом, жестяными банками. Это уже традиционное мероприятие по уборке берегов водоемов уникального биосферного резервата – Волго-Ахтубинской поймы, проводимое волжскими пивоварами. На протяжении пяти лет сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский принимают участие в акциях федеральной целевой программы «Вода России».

Также специалисты отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии провели на заводе экологическую просветительскую акцию, посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды. Работникам завода раздали буклеты с рекомендациями по раздельному сбору мусора, энергосбережению, водопотреблению и бережному отношению к природе.

5 июня 2018 года, в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды, волжские пивовары проведут теоретические занятия в своих подразделениях, на которых презентовали отчеты по рациональному потреблению воды, сокращению потребления электроэнергии, выбросов углекислого газа.

«Всемирный день охраны окружающей среды – это событие как для каждого человека, так и для всего мира. Безусловно, одно из приоритетных направлений нашей компании – это бережное и ответственное отношение к природе, именно поэтому в марте 2018 года, Компания на глобальном уровне представила цели в области устойчивого развития до 2025 года. Среди них: поддержка эффективного сельского хозяйства, бережное отношение к воде, применение экологичной упаковки и противодействие изменению климата, – отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г.Волжский Игорь Гайдым. – Исходя из этого, мы ставим перед собой задачи и добиваемся значительных результатов по снижению водопотребления, энергии, выброса парниковых газов, а также уделяем большое внимание вопросу переработки отходов. И сегодня этот День в очередной раз дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать благоприятным изменениям».



