Стали известны самые пассивные районы Волгограда по участию в предварительном голосовании «ЕР»

Аутсайдером по явке избирателей на участки предварительного голосования «Единой России» в Волгограде стал Тракторозаводский район. Итоги праймериз партии власти в разрезе территорий города стали известны ИА «Высота 102». Так, на севере областного центра своих кандидатов поддержали только 8,9% избирателей района. Здесь по двум одномандатным округам идут глава Волгограда Андрей Косолапов и еще один действующий депутат Ирина Фомина. Напомним, в целом по Волгограду предварительная явка составляет 11,24% избирателей.

На втором месте с конца расположился Кировский район (10,6%), в котором горожанам предлагалось голосовать, в том числе, за нынешних нардепов Олега Спицына и Дмитрия Дильмана. Тройку худших районов по активности электората замыкает Краснооктябрьский район (10,8%). Здесь свои кандидатуры для голосования выставили, помимо прочих, два заместителя главы города – руководитель местной приемной лидера партии власти Владлен Колесников и Алексей Волоцков, возглавляющий думскую фракцию «ЕР».

Активнее всех голосовали в Советском районе (12,8%), Красноармейском (12,6%) и Дзержинском (12,4%). В середнячках оказались Ворошиловский (11,5%) и Центральный (11,1%).

Фамилии победителей праймериз в реготделении «Единой России» готовятся озвучить завтра, 4 июня. Из 167 участников предварительного голосования кандидатами в депутаты Волгоградской гордумы от главной политической силы страны станут только 36 – по числу вакантных мандатов.