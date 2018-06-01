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Политика
 03.06.2018 21:24

В Волгограде на праймериз «Единой России» пришли 80 тысяч горожан

11,24% - таковы первые данные об итоговой явке избирателей на участки для предварительного голосования в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия». Всего на участки пришли более 80 тысяч человек. В 20.00 счетные комиссии закрыли свои двери. В настоящее время идет подсчет голосов. Победителей праймериз, которые станут кандидатами в депутаты гордумы от «ЕР», оргкомитет по проведению процедуры озвучит завтра, 4 июня.
Напомним, в Волгограде за статус выдвиженцев от партии власти борются 167 человек, из которых отберут 36. Такое количество мандатов в представительное собрание будет разыграно в единый день голосования, 9 сентября. 18 человек будут баллотироваться по одномандатным округам и столько же - по партийному списку.
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Выборы 03.06.2018 17:09

Сегодня в муниципалитетах, жители которых осенью выберут депутатов городских дум, проходит праймериз партии «Единой России». В Волгограде с восьми утра распахнули  двери 64 участковые счетные комиссии, куда приходят горожане, которые изъявили желание принять участие в отборе  кандидатов в депутаты городского представительного органа. Избиратели, которые пришли сегодня на один из таких участков, расположенных в молодежном центре «Двадцать первый век» Дзержинского района Волгограда поделились с корреспондентами ИА «Высота 102», кому из кандидатов они отдали свой голос и какие качества будущих депутатов им наиболее симпатичны. Впрочем, не обошлось и без критики в адрес организаторов праймериз. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».   ...
Прочитана: 4079 раз
Аналитика 03.06.2018 17:08

Жители рабочего поселка Пархоменко Калачевского района Волгоградской области устали от антисанитарии и зловоний, которые стали «визитной карточкой» некогда экологически чистого населенного пункта. Отходы деятельности животноводческих ферм, которые развернули на территории поселка новые жители, отравляют воздух и воду, делают жизнь людей невыносимой. Как вернуть право людей на комфортные условия существования, что ждут жители от власти и есть ли выход из сложившейся ситуации – в спецрепортаже ИА «Высота 102». 
Прочитана: 4406 раз
Общество 03.06.2018 14:18

Котовский районный суд признал незаконным бездействие органа местного самоуправления - администрации городского поселения г.Котово, выразившееся в непринятии мер по искусственному освещению автомобильной дороги, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда. Иск подал прокурор Котовского района. Он сообщил, что надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения в деятельности администрации города Котово. Выявлено, что на территории городского поселения по ул. Комарова, ул. Терешковой, ул. Гагарина и ул. Молодежной полностью отсутствует уличное освещение, по данной улице осуществляется движение транспортных средств. «При таких обстоятельствах отсутствие освещения на указанных участках дороги негативно влияет на безопасность дорожного...
Прочитана: 1774 раз
Экология 03.06.2018 14:15

Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны Башенные краны появились на территории завода «Красный Октябрь» возле электросталеплавильного цеха № 2  – того, что периодически испускает в атмосферу выбросы в виде оранжевых облаков. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, башенные краны что-то поднимают на крышу цеха, где замечены рабочие. На официальном сайте завода «Красный Октябрь» несколько дней назад появилась информация о начале строительства на ВМК современной сухой газоочистки, которая должна избавить волгоградцев от выбросов грязно-оранжевого цвета. Работы, как указано в сообщении, проводятся как раз у электросталеплавильного цеха № 2, который был введен в эксплуатацию более 50 лет назад....
Прочитана: 4089 раз
Политика 03.06.2018 08:46

Сегодня в Волгограде 64 участковые счетные комиссии ждут избирателей на праймериз «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», предварительное голосование стартовало в 8.00  и завершится в 20.00. По аналогии с настоящими выборами для участия в процедуре по отбору кандидатов в депутаты гордумы от партии нужно с паспортом прийти на участок по месту регистрации, получить бюллетень и проголосовать – причем можно сразу за  несколько кандидатов. Адрес участка можно уточнить на официально сайте предварительного голосования.  В областном центре на статус выдвиженцев от партии власти претендуют 167 человек,...
Прочитана: 3521 раз
Общество 03.06.2018 05:06

Штраф с конфискацией всей партии контрафактной одежды и обуви наложен на жителя Волгограда за незаконное использование товарного знака. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял мировой судья по административному делу, возбужденному по факту продажи в торговом павильоне "Модная семья", расположенном на ул. Штеменко, поддельной продукции "Reebok", "Nike" и "Adidas". Примечательно, что правонарушение выявил официальный представитель интересов указанных компаний. В материалах дела указано, что контролер за 600 рублей приобрел в этом павильоне мужские брюки "Nike" с признаками явной подделки, а затем обратился с заявлением в полицию. Правоохранители изъяли в указанном торговом павильоне почти 100 единиц контрафактной продукции спортивных брендов -...
Прочитана: 2437 раз
Общество 02.06.2018 21:11

Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город Камышин» Валерия Большухина за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры. Поводом для прокурорского реагирования послужила публикация на сайте «Высоты 102» «В Камышине Волгоградской области инвалиды бьются за полноценную жизнь». Как говорится в постановлении о возбуждении дела, предприятие осуществляет перевозку граждан двумя автобусами марок «Волжанин 32901», двумя автобусами «ПАЗ 32053», одним автобусом АИ 3203023, а также автобусом АИ 304403-022-97 (4 единицы), специально приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения. Однако выяснилось,...
Прочитана: 15679 раз
Культура 02.06.2018 19:31

В Волгоградской области зажигают новые звезды Сегодня на главной концертной площадке Волгограда – в Центральном концертном зале -  завершился праздник музыки  - фейерверк  красок и тембров -  второй гала-концерт лауреатов областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества. Главные участники - молодые артисты из Волгограда и области, прошедшие конкурсный отбор жюри. Накануне, как уже сообщало ИА «Высота 102», будущие звезды сцены показывали свое мастерство вместе с оркестром  русских народных инструментов имени Калинина, а сегодня  они выступили в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра  под руководством художественного руководителя и главного дирижера Андрея Аниханова. «Это уникальный творческий проект, - говорит депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, -...
Прочитана: 4895 раз
Общество 02.06.2018 14:01

Водители двух перегруженных грузовиков, нарушивших постановление губернатора о временном ограничении движения по дорогам Волгоградской области, заплатят по 7000 рублей штрафа. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял мировой судья в рабочем поселке Рудня. Согласно материалам дела, оба нарушителя были остановлены 16 апреля этого года на автодороге Самойловка-Шумилинская Алексеевского района Волгоградской области. Фуры, перевозившие ячмень и пшеницу, следовали по дороге в период действия ограничений движения с превышением с допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50% без специального разрешения. В материалах дела отмечено, что превышение осевой нагрузки у нарушителей была зафиксирована в районе от 60 до 96%. Оба...
Прочитана: 5845 раз
Общество 02.06.2018 13:14

Запрет на продажу алкоголя вводится на территории четырех районов Волгограда в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о губернатора Валентиной Гречиной в конце мая. Сегодня документ опубликован на сайте администрации Волгоградской области. В постановлении указано, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности мероприятий, связанных с проведением в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 17,18,21,22, 24,25,27 и 28 июня этого года на территории Дзержинского, Ворошиловского, Центрального и Краснооктябрьского района в обозначенных границах будет запрещено потребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в объектах общественного питания. Не допускается...
Прочитана: 2825 раз
Расследования 02.06.2018 10:38

Стали известны обстоятельства аварии с участием трех автомашин в районе поселка Водстрой, в которой пострадали 5 человек. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по уточненным сведениям, авария произошла в 14:40 за пределами города, в Городищенском районе на 3-й Продольной в 300 метрах от железнодорожного переезда “станция Орловка”.  По имеющимся сведениям, 44-летний водитель “Ford Focus” не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в “Mazda 323”, которой управляла 42-летняя женщина, и столкнулся с  “Fiat Albea”, за рулем которого сидел мужчина 69 лет.  В результате аварии в больницу с травмами попали водитель...
Прочитана: 4647 раз
Происшествия 02.06.2018 07:55

На сутки отправится под арест водитель автобуса "Волгабас", в салоне которого упала пассажирка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Краснооктябрьского районного суда, водителя признали виновным в невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.7 КоАП РФ). Все дело в том, что после того, как стало известно о падении пассажира в салоне, водитель не остановился, сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь не вызвал. О назначении наказания в виде административного ареста настаивала потерпевшая. Суду она пояснила, что упала после резкого торможения и ударилась правовой рукой. Сам водитель свою вину не отрицал, пояснив лишь, что вызвать сотрудников полиции не...
Прочитана: 2796 раз
Разное 02.06.2018 06:06

Жизнь кошачья: спасенная волгоградцем одноглазая Муха принесла радость в новый дом Судьба одноглазой кошки Мухи сделала крутой вираж после публикации ИА «Высота 102». Рассказ о том, как пушистая красавица стала калекой по вине очень злых людей, которые выжгли ей глаз сигаретой и бросили умирать, не остался без отклика. Из ветеринарной клиники, где временно жила кошка, ее забрал житель Волгограда по имени Виталий. Сегодня он рассказал, что Муха оказалась удивительно благодарным существом и совершенно очаровала всю семью. Самой свежей новостью из жизни Мухи стало рождение у нее на днях трех пушистиков (принесла плоды дружба с другим домочадцем - котом). Счастливый хозяин пребывает в таком умилении, что пока даже помыслить...
Прочитана: 4422 раз
Аналитика 01.06.2018 20:44

Сегодня, в день защиты детей,  лауреаты Волгоградского областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного»  стали участниками гала-концерта, который состоялся в Центральном концертном зале Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Лауреатов конкурса – а  это 27 юных дарований региона - исполнителей академических направлений, народных песен,  музыкантов, играющих на народных инструментах, - тепло приветствовали  зрители.  Максим Большаков, учащийся детской музыкальной школы №8 (фортепьяно) проникновенно исполнил  «Песню жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского. Дарья Исаева из музыкальной школы Суровикино  (флейта) - «Романтический вальс» Металлиди. Бурными аплодисментами наградили вокалиста Артема Паничкина из волгоградской музыкальной школы...
Прочитана: 14894 раз
Общество 01.06.2018 20:24

Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию парка памяти воинов, погибших в этих местах в годы Великой Отечественной войны. Написаны сотни писем, обращений, исхожены десятки кабинетов, а воз и ныне там. С этим вопросом они пришли сегодня к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102», она провела очередной прием граждан по личным вопросам в здании общественной приемной «Единой России».   Но не только этот вопрос - больной для волгоградцев. Грустную историю поведала парламентарию Ольга Преженцова. Рассказала, что опекун инвалида детства заключила договор ренты...
Прочитана: 5235 раз


3 июня 21:24
В Волгограде на праймериз «Единой России» пришли 80 тысяч горожан
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Волгоградцы рисуют образ будущей гордумы: в приоритете – молодость, энергичность и заботаCмотреть видео
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