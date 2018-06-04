В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили»





Волгоградские бизнесмены, офисы которых расположены на территории так называемой «последней мили», не хотят расставаться со своими элитными автомобилями и во время проведения матчей ЧМ-2018. Как стало известно ИА «Высота 102», предприниматели обосновывают свое желание «производственной необходимостью». Правда, род деятельности фирм бизнесменов не всегда предполагает обязательный подъезд на работу на авто, а обусловлен, скорее, привычкой передвигаться в комфортных иномарках. Например, одна частная структура, оказывающая образовательные услуги, обратилась с заявлением о выдаче автопропусков на автомобили Мерседес Бенц с госномером 777 и на Ауди Кю5 с госномером 888. Другой юридической фирме понадобился автопропуск для двух автомобилей, один из которых Тойота Ланд Крузер. Еще одна торговая компания попросила выдать пропуск на Тойоту Камри, а владелец мини-отеля – на Тойоту Ланд Крузер. При этом руководители компаний, требуя пропуска на производственный транспорт, не могут аргументировано обосновать необходимость дополнительного пропуска для личного автомобиля на четыре дня матчей.

Между тем, в администрации Волгограда пояснили, что руководители предприятий, работающих в границах «последней мили», были заблаговременно предупреждены о введении пешеходного режима и многие из них организовали свою деятельность в эти 4 выходных дня так, чтобы не использовать в зоне особой безопасности грузовой и иной транспорт коммерческого назначения. Для машин всех экстренных служб, чья деятельность может оказаться востребованной в данной зоне, благодаря аккредитации обеспечен доступ на пешеходную территорию.

Напомним, специальные автопропуски получили уже более 2 тысяч жителей домов, расположенных в границах «последней мили». Эти документы дают владельцам личных автомобилей право проезда в период действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. В МФЦ Центрального и Краснооктябрьского района выдача пропусков для личного автотранспорта горожан, проживающих в домах зоны «последней мили», продолжается.



