|Общество
|04.06.2018 17:00
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили»
Волгоградские бизнесмены, офисы которых расположены на территории так называемой «последней мили», не хотят расставаться со своими элитными автомобилями и во время проведения матчей ЧМ-2018. Как стало известно ИА «Высота 102», предприниматели обосновывают свое желание «производственной необходимостью». Правда, род деятельности фирм бизнесменов не всегда предполагает обязательный подъезд на работу на авто, а обусловлен, скорее, привычкой передвигаться в комфортных иномарках. Например, одна частная структура, оказывающая образовательные услуги, обратилась с заявлением о выдаче автопропусков на автомобили Мерседес Бенц с госномером 777 и на Ауди Кю5 с госномером 888. Другой юридической фирме понадобился автопропуск для двух автомобилей, один из которых Тойота Ланд Крузер. Еще одна торговая компания попросила выдать пропуск на Тойоту Камри, а владелец мини-отеля – на Тойоту Ланд Крузер. При этом руководители компаний, требуя пропуска на производственный транспорт, не могут аргументировано обосновать необходимость дополнительного пропуска для личного автомобиля на четыре дня матчей.
Между тем, в администрации Волгограда пояснили, что руководители предприятий, работающих в границах «последней мили», были заблаговременно предупреждены о введении пешеходного режима и многие из них организовали свою деятельность в эти 4 выходных дня так, чтобы не использовать в зоне особой безопасности грузовой и иной транспорт коммерческого назначения. Для машин всех экстренных служб, чья деятельность может оказаться востребованной в данной зоне, благодаря аккредитации обеспечен доступ на пешеходную территорию.
Напомним, специальные автопропуски получили уже более 2 тысяч жителей домов, расположенных в границах «последней мили». Эти документы дают владельцам личных автомобилей право проезда в период действия пешеходных зон в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. В МФЦ Центрального и Краснооктябрьского района выдача пропусков для личного автотранспорта горожан, проживающих в домах зоны «последней мили», продолжается.
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Глава МВД России проинспектировал Волгоград
Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|04.06.2018 18:52
Апелляционной инстанцией оставлен в силе приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, вынесенный руководителю организации за смертельный несчастный случай на производстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, мужчине предложили подработать на демонтаже здания стропальщиком. Во время погрузки одного из бетонных блоков стрела автокрана задела ветку дерева, в результате чего она обломилась и упала на голову потерпевшего. Мужчина получил смертельные травмы. Выяснилось, что владелец фирмы нанял рабочего без документального оформления, без вводного инструктажа по правилам техники безопасности. При этом навыков в порученной ему работе мужчина не имел, как и разрешения на ее выполнения. К тому же работодатель поскупился...
Прочитана: 448 раз
|Политика
|04.06.2018 18:50
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймериз
Кандидаты недостаточно много уделяли внимания избирателям и проводили малое количество встреч. Такова причина низких результатов главы Волгограда Андрея Косолапова и руководителя фракции «Единой России» в гордуме Алексея Волоцкова на предварительном голосовании, считает секретарь реготделения партии Сергей Горняков. Главный единоросс области, комментируя ИА «Высота 102» причины крайне бледных достижений этих партийцев на праймериз, посоветовал им «впрягаться в избирательную кампанию и полноценно ее отработать». «Я уверен, что они нагонят то отставание, которое они допустили на предварительное голосовании. Мы им будем помогать, в хорошем смысле того слова», - заключил Горняков. Напомним, глава Волгограда Андрей Косолапов занял на праймериз последнее 36-ое место...
Прочитана: 1659 раз
|Расследования
|04.06.2018 15:44
Признанный виновным в убийстве и насильственных действиях сексуального характера над пятилетней Соней Четвертновой Павел Лукьяненко, просит отменить приговор. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, апелляционную жалобу на вынесенный облсудом приговор подал его адвокат. Ее основания пока не указаны. Напомним, за совершенное преступление 23 мая Павел Лукьяненко был приговорен к 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока. 15 сентября прошлого года в Калаче-на-Дону пропала пятилетняя девочка. Как оказалось в тот же день она была убита. Позже выяснится, что во время прогулки Соня встретила Павла Лукьяненко, которого давно знала...
Прочитана: 1987 раз
|Общество
|04.06.2018 15:04
Это не первый случай в регионе, когда за заключение договоров об оказании ритуальных услуг с определенной фирмой родственникам обещали "преференции" при оказании услуг, в противном случае -- всяческие проблемы. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, на сей раз выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с ИП Рыбушкиным может обеспечить преимущество при получении услуг Еланского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ". Основанием выдачи предупреждения УФАС послужили материалы проверки прокуратуры Еланского района Волгоградской области. Сотрудники надзорного...
Прочитана: 1506 раз
|Общество
|04.06.2018 14:05
7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. На сегодняшний день в редакцию ИА «Высота 102» начали поступать десятки звонков от жителей Волгоградской области, которые просят уточнить, каким образом можно обратиться к президенту, чтобы получить ответ на свой вопрос во время «прямой линии». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Кремля, обращения в текстовом виде,...
Прочитана: 2516 раз
|Общество
|04.06.2018 13:37
Сегодня около часа назад со стадиона «Волгоград Арена» был госпитализирован немецкий телеинженер. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы произошедшего, у 48-летнего мужчины впервые случился приступ эпилепсии. С судорогами иностранного специалиста отправили в больницу скорой помощи №25. Неделей ранее на волгоградском стадионе произошло ЧП – 46-летний рабочий упал с высоты после удара электротоком. Мужчину также отправили в БСМП №25. Напомним, больница скорой медицинской помощи №25 станет главным медицинским учреждением на время чемпионата мира по футболу. За последние три года в масштабную реконструкцию клиники было вложено 2 млрд рублей. Учреждение оснащено...
Прочитана: 2153 раз
|Спорт
|04.06.2018 13:29
Женская сборная России по водному поло начала подготовку к чемпионату Европы. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба "Спартак-Волгоград" Аркадий Вариводский, в состав сборной вошли трое представительниц волгоградской команды: капитан Ольга Горбунова, центральный защитник Наталья Чурзина и голкипер Анастасия Верхоглядова. Тренером сборной России является наставник женской команды "Спартак-Волгоград" Александр Гайдуков. Чемпионат пройдет с 14 по 28 июля в городе Барселоне. В рамках подготовки к соревнованиям российские спортсменки примут участие в ватерпольном турнире, который также пройдет в Испании с 22 по 24 июня. Отметим, что в минувшие выходные российские ватерполистки уже завоевали бронзовые медали Суперфинала мировой лиги в китайском Куньшане. ...
Прочитана: 604 раз
|Общество
|04.06.2018 13:08
Из 200 иностранных рабочих, которые работали в Николаевском районе Волгоградской области, 13 не имели разрешения на трудоустройство. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального главка, подразделений экономической безопасности, участковые при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели рейд с использованием вертолета. Выяснилось, что на сельхозугодиях вблизи села Левчуновка работники из Узбекистана, Китая и Таджикистана выращивали в теплицах овощи. Вместе с семьями и малолетними детьми они жили там же во времянках и землянках. В домиках были оборудованы подземные ходы, по которым гастарбайтеры могли убегать от полицейских проверок. ...
Прочитана: 4263 раз
|Общество
|04.06.2018 13:05
Жители дома №1 по улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда опасаются за свою жизнь и жизнь горожан, на которых может в любую минуту свалиться с крыши торца здания кусок железной крыши. Об этом они заявили ИА «Высота 102», подкрепив свои опасения фотографиями. «Такое впечатление, что он вот-вот оторвется и рухнет кому-нибудь на голову, - говорят волгоградцы. – Мы позвонили в МЧС, поставили в известность, но пока реакции никакой. Так что теперь, ждать беды?». Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать...
Прочитана: 1982 раз
|Политика
|04.06.2018 13:03
Меньше всех голосов избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в одномандатных округах Волгограда среди победителей получил глава города Андрей Косолапов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Пришли на участки, чтобы поддержать своего депутата-градоначальника, чуть более 1400 человек. Это 3,3% избирателей района. Однако ввиду низкой явки в округе №1 Тракторозаводского района, в процентах от общего количества проголосовавших результат Косолапова выглядит чуть менее провальным – 52%. Для сравнения, коллегу главы города по соседнему округу №2 все того же Тракторозавоского района Ирину Фомину поддержали 2700 человек – это 93% граждан, принявших участие в голосовании на данной территории. Провальные итоги праймериз главы...
Прочитана: 4009 раз
|Расследования
|04.06.2018 12:47
Уголовное дело в отношении руководителя сельхозпредприятия, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, передано сегодня в Дзержинский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2013-2015 годах бизнесмен недоплатил более 19,5 миллионов рублей НДС. От уплаты налога он уходил, включая в декларации сведения о закупке сельхозпродукции у четырех фирм, которые, на деле, предпринимательством не занимались. Свою вину 30-летний мужчина полностью признал. Во время следствия были арестованы его счета и недвижимость. Стоимость активов и имущества равна сумме нанесенного ущерба. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального СУ СКР. Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБиПК ГУ...
Прочитана: 1179 раз
|Экономика
|04.06.2018 12:44 (Обновлено: 04.06.2018 13:29)
В Волгограде «сошли с ума» цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня автолюбителей, которые приехали на заправку «Газпрома» на ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда, шокировали новые ценники на бензин марки АИ-95 - без одной копейки 47 рублей. Еще несколько дней назад бензин этой марки стоил на 2 рубля дешевле. Такая же ситуация, рассказали информагентству волгоградцы, и на других заправках города. Ранее в Волгоградстате сообщали, что с 22 по 28 мая бензин и дизельное топливо в регионе подорожали на 1,5-1,7%. Подорожание топлива как в Волгограде, так и в других субъектах России происходит на фоне ожиданий правительства...
Прочитана: 4317 раз
|Общество
|04.06.2018 12:35
До начала чемпионата мира по футболу 2018 года в России остается 10 дней. Об этом сегодня напомнил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. По словам главы области, проведение матчей в Волгограде, приезд национальных футбольных сборных, участие в составе официальных делегаций руководителей государств, регионов этих стран, представителей национальных компаний, бизнеса, спортивных функционеров создают уникальную возможность расширить географию и объемы международного сотрудничества. Глава региона поставил задачу проработать и представить предложения о возможном расширении либо начале такого сотрудничества, прежде всего, в социально-экономической, гуманитарной, образовательной сферах, в области туризма и по другим...
Прочитана: 989 раз
|Общество
|04.06.2018 12:17
Причем на одном из них нельзя будет купаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, определены следующие зоны отдыха на водных объектах, где разрешено купаться: в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив отеля «Старт» (ул. Грамши, 4), в Советском районе на правом берегу Волги на набережной им. Тулака, в Кировском районе на левом берегу Волги на острове Сарпинский и в Красноармейском районе на песчаной косе северо-западнее от маяка, расположенного на полуострове Сарептский. Еще одна зона отдыха будет функционировать в Тракторозаводском районе на правом берегу Волги напротив жилого дома №1 по ул. Тракторостроителей,...
Прочитана: 3917 раз
|Расследования
|04.06.2018 11:31
Направлено в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса из Волгограда, подозреваемого в торговле наркотиками. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 43-летний мужчина вел свой бизнес на остановке общественного транспорта. Так, утром 25 января на остановке “Клуб Строитель” в Красноармейском районе он продал своему знакомому 4,93 г марихуаны, а затем продолжил рейс. В тот же день его задержали. При себе у него было почти 80 граммов марихуаны, еще более 10 граммов нашли у него дома. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД России по г.Волгограду. Свою вину мужчина полностью признал.
Прочитана: 2141 раз
4 июня 18:50
4 июня 17:00
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили» 11
4 июня 13:37
4 июня 13:29
4 июня 13:08
4 июня 12:44
3 июня 23:16
3 июня 17:09
2 июня 21:11
2 июня 19:31
Общество
4 июня 17:00
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили» 11
4 июня 13:37
4 июня 13:08
2 июня 21:11
2 июня 14:01
1 июня 20:24
1 июня 18:27
1 июня 16:15
1 июня 14:50
1 июня 14:29
1 июня 14:08
1 июня 10:56
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 4 Июня, Пн
Волгоград
Облачно, температура 26..28 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
4 Июня, Пн
|1 $
|62.2056 руб.
|1 €
|72.7183 руб.
|1 GBP
|82.5904 руб.
|1 CHF
|63.0185 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения Волги4
Просмотров: 18431
Просмотров: 17762
Просмотров: 9024
Просмотров: 5960
Просмотров: 5833
Просмотров: 5822
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Просмотров: 5465
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +56 / 9-
Рекомендации: +50 / 8-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения Волги4
Рекомендации: +34 / 25-
Рекомендации: +34 / 20-
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связях49
Рекомендации: +34 / 7-
Рекомендации: +33 / 9-
Рекомендации: +31 / 5-
Рекомендации: +30 / 17-
Рекомендации: +30 / 2-