Апелляционной инстанцией оставлен в силе приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, вынесенный руководителю организации за смертельный несчастный случай на производстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, мужчине предложили подработать на демонтаже здания стропальщиком. Во время погрузки одного из бетонных блоков стрела автокрана задела ветку дерева, в результате чего она обломилась и упала на голову потерпевшего. Мужчина получил смертельные травмы. Выяснилось, что владелец фирмы нанял рабочего без документального оформления, без вводного инструктажа по правилам техники безопасности. При этом навыков в порученной ему работе мужчина не имел, как и разрешения на ее выполнения. К тому же работодатель поскупился и на выдачу ему спецодежды, включая защитную экипировку и шлем. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Предприниматель был осужден на три года с применением статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, родственники погибшего подали апелляционную жалобу, считая назначение условного наказания чрезмерно мягким и просили назначить реальное наказание. Однако облсуд оставил приговор районного суда без изменения.