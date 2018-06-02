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Общество
 04.06.2018 06:29

В Волгоградской области закрыли сайт, обучающий налоговым махинациям

Сайт, содержащий информацию о способах ухода от уплаты налогов и сборов, обналичиванию денежных средств, закрыли в Волгоградской области по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Ольховского районного суда, распространяемая в сети Интернет информация на указанном сайте признана запрещенной. Иск в суд подала районная прокуратура, выявившая запрещенную к распространению на территории РФ информацию в ходе проведения мониторинга сети Интернет.

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На невыносимые условия поездок в “часы пик” в городских автобусах жалуются волгоградцы.  Съемочная группа информагентства "Высота 102" решила  протестировать один...

Экология 04.06.2018 09:14

Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский отмечают Всемирный день окружающей среды С 1 по 5 июня 2018 года сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский традиционно проводят экологические акции, приуроченные ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе, в этом году на несколько дней волжские пивовары отказались от поездки на работу на личных автомобилях, а приходили пешком. Таким образом, было сокращено количество выбросов CO2 от сгорания топлива автомобилей в атмосферу. С помощью этой акции руководство филиала решило продемонстрировать обществу, что даже самые простые действия могут оказывать положительное влияние на окружающую среду.  Кроме того, 1 июня 2018 года сотрудники компании AB InBev...
Прочитана: 341 раз
Расследования 04.06.2018 09:12

Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка по факту крушения дельталета МД-50ВГ в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве,  дельталет осуществлял авиационно-химические работы по обработке земель сельхозназначения. В результате крушения воздушное судно разрушено, пилот погиб.  Волгоградской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка действиям участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Сотрудниками Волгоградского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль. Причины падения дельталета устанавливаются. По уточненным данным, дельталет упал...
Прочитана: 291 раз
Происшествия 04.06.2018 07:17

Дельтоплан разбился в Волгоградской области - пилот погиб Мотодельтоплан  упал, по предварительным данным, в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, это случилось в районе поселка Заря. По имеющимся сведениям, пилот погиб, летательный аппарат занимался опылением полей. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать ошибка управления мотодельтопланом. Как рассказали ИА "Высота 102" местные жители, трагедия случилась около пяти утра на границе поля и лесопосадки. По некоторым данным, мотодельтоплан задел крылом верхушки деревьев. Погибший - житель Руднянского района, он работал на фермерских полях. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, здесь же находятся руководители района и Зярянского сельского поселения.  ...
Прочитана: 2529 раз
Политика 03.06.2018 23:16

Аутсайдером по явке избирателей на участки предварительного голосования «Единой России» в Волгограде стал Тракторозаводский район. Итоги праймериз партии власти в разрезе территорий города стали известны ИА «Высота 102». Так, на севере областного центра своих кандидатов поддержали только 8,9% избирателей района. Здесь по двум одномандатным округам идут глава Волгограда Андрей Косолапов и еще один действующий депутат Ирина Фомина. Напомним, в целом по Волгограду предварительная явка составляет 11,24% избирателей.  На втором месте с конца расположился Кировский район (10,6%), в котором горожанам предлагалось голосовать, в том числе, за нынешних нардепов Олега Спицына и Дмитрия Дильмана. Тройку худших районов по активности электората замыкает Краснооктябрьский...
Прочитана: 6864 раз
Политика 03.06.2018 21:24

11,24% - таковы первые данные об итоговой явке избирателей на участки для предварительного голосования в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия». Всего на участки пришли более 80 тысяч человек. В 20.00 счетные комиссии закрыли свои двери. В настоящее время идет подсчет голосов. Победителей праймериз, которые станут кандидатами в депутаты гордумы от «ЕР», оргкомитет по проведению процедуры озвучит завтра, 4 июня. Напомним, в Волгограде за статус выдвиженцев от партии власти борются 167 человек, из которых отберут 36. Такое количество мандатов в представительное собрание будет разыграно в единый день голосования, 9 сентября. 18 человек будут...
Прочитана: 2341 раз
Выборы 03.06.2018 17:09

Сегодня в муниципалитетах, жители которых осенью выберут депутатов городских дум, проходит праймериз партии «Единой России». В Волгограде с восьми утра распахнули  двери 64 участковые счетные комиссии, куда приходят горожане, которые изъявили желание принять участие в отборе  кандидатов в депутаты городского представительного органа. Избиратели, которые пришли сегодня на один из таких участков, расположенных в молодежном центре «Двадцать первый век» Дзержинского района Волгограда поделились с корреспондентами ИА «Высота 102», кому из кандидатов они отдали свой голос и какие качества будущих депутатов им наиболее симпатичны. Впрочем, не обошлось и без критики в адрес организаторов праймериз. Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».   ...
Прочитана: 6711 раз
Аналитика 03.06.2018 17:08

Жители рабочего поселка Пархоменко Калачевского района Волгоградской области устали от антисанитарии и зловоний, которые стали «визитной карточкой» некогда экологически чистого населенного пункта. Отходы деятельности животноводческих ферм, которые развернули на территории поселка новые жители, отравляют воздух и воду, делают жизнь людей невыносимой. Как вернуть право людей на комфортные условия существования, что ждут жители от власти и есть ли выход из сложившейся ситуации – в спецрепортаже ИА «Высота 102». 
Прочитана: 12784 раз
Общество 03.06.2018 14:18

Котовский районный суд признал незаконным бездействие органа местного самоуправления - администрации городского поселения г.Котово, выразившееся в непринятии мер по искусственному освещению автомобильной дороги, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда. Иск подал прокурор Котовского района. Он сообщил, что надзорным ведомством была проведена проверка соблюдения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения в деятельности администрации города Котово. Выявлено, что на территории городского поселения по ул. Комарова, ул. Терешковой, ул. Гагарина и ул. Молодежной полностью отсутствует уличное освещение, по данной улице осуществляется движение транспортных средств. «При таких обстоятельствах отсутствие освещения на указанных участках дороги негативно влияет на безопасность дорожного...
Прочитана: 2421 раз
Экология 03.06.2018 14:15

Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны Башенные краны появились на территории завода «Красный Октябрь» возле электросталеплавильного цеха № 2  – того, что периодически испускает в атмосферу выбросы в виде оранжевых облаков. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, башенные краны что-то поднимают на крышу цеха, где замечены рабочие. На официальном сайте завода «Красный Октябрь» несколько дней назад появилась информация о начале строительства на ВМК современной сухой газоочистки, которая должна избавить волгоградцев от выбросов грязно-оранжевого цвета. Работы, как указано в сообщении, проводятся как раз у электросталеплавильного цеха № 2, который был введен в эксплуатацию более 50 лет назад....
Прочитана: 5740 раз
Политика 03.06.2018 08:46

Сегодня в Волгограде 64 участковые счетные комиссии ждут избирателей на праймериз «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», предварительное голосование стартовало в 8.00  и завершится в 20.00. По аналогии с настоящими выборами для участия в процедуре по отбору кандидатов в депутаты гордумы от партии нужно с паспортом прийти на участок по месту регистрации, получить бюллетень и проголосовать – причем можно сразу за  несколько кандидатов. Адрес участка можно уточнить на официально сайте предварительного голосования.  В областном центре на статус выдвиженцев от партии власти претендуют 167 человек,...
Прочитана: 3748 раз
Общество 03.06.2018 05:06

Штраф с конфискацией всей партии контрафактной одежды и обуви наложен на жителя Волгограда за незаконное использование товарного знака. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял мировой судья по административному делу, возбужденному по факту продажи в торговом павильоне "Модная семья", расположенном на ул. Штеменко, поддельной продукции "Reebok", "Nike" и "Adidas". Примечательно, что правонарушение выявил официальный представитель интересов указанных компаний. В материалах дела указано, что контролер за 600 рублей приобрел в этом павильоне мужские брюки "Nike" с признаками явной подделки, а затем обратился с заявлением в полицию. Правоохранители изъяли в указанном торговом павильоне почти 100 единиц контрафактной продукции спортивных брендов -...
Прочитана: 2726 раз
Общество 02.06.2018 21:11

Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город Камышин» Валерия Большухина за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры. Поводом для прокурорского реагирования послужила публикация на сайте «Высоты 102» «В Камышине Волгоградской области инвалиды бьются за полноценную жизнь». Как говорится в постановлении о возбуждении дела, предприятие осуществляет перевозку граждан двумя автобусами марок «Волжанин 32901», двумя автобусами «ПАЗ 32053», одним автобусом АИ 3203023, а также автобусом АИ 304403-022-97 (4 единицы), специально приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения. Однако выяснилось,...
Прочитана: 16613 раз
Культура 02.06.2018 19:31

В Волгоградской области зажигают новые звезды Сегодня на главной концертной площадке Волгограда – в Центральном концертном зале -  завершился праздник музыки  - фейерверк  красок и тембров -  второй гала-концерт лауреатов областного музыкального фестиваля детского и юношеского творчества. Главные участники - молодые артисты из Волгограда и области, прошедшие конкурсный отбор жюри. Накануне, как уже сообщало ИА «Высота 102», будущие звезды сцены показывали свое мастерство вместе с оркестром  русских народных инструментов имени Калинина, а сегодня  они выступили в сопровождении Волгоградского академического симфонического оркестра  под руководством художественного руководителя и главного дирижера Андрея Аниханова. «Это уникальный творческий проект, - говорит депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, -...
Прочитана: 5652 раз
Общество 02.06.2018 14:01

Водители двух перегруженных грузовиков, нарушивших постановление губернатора о временном ограничении движения по дорогам Волгоградской области, заплатят по 7000 рублей штрафа. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял мировой судья в рабочем поселке Рудня. Согласно материалам дела, оба нарушителя были остановлены 16 апреля этого года на автодороге Самойловка-Шумилинская Алексеевского района Волгоградской области. Фуры, перевозившие ячмень и пшеницу, следовали по дороге в период действия ограничений движения с превышением с допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50% без специального разрешения. В материалах дела отмечено, что превышение осевой нагрузки у нарушителей была зафиксирована в районе от 60 до 96%. Оба...
Прочитана: 6344 раз
Общество 02.06.2018 13:14

Запрет на продажу алкоголя вводится на территории четырех районов Волгограда в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о губернатора Валентиной Гречиной в конце мая. Сегодня документ опубликован на сайте администрации Волгоградской области. В постановлении указано, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности мероприятий, связанных с проведением в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, 17,18,21,22, 24,25,27 и 28 июня этого года на территории Дзержинского, Ворошиловского, Центрального и Краснооктябрьского района в обозначенных границах будет запрещено потребление алкогольной продукции, содержащейся в стеклянной потребительской таре, в объектах общественного питания. Не допускается...
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2 июня 21:11
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2 июня 14:01
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2 июня 13:14
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1 июня 20:24
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1 июня 20:10
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